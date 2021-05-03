Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Televizyon Dünyası Çalkalanıyor! Artık Sayılı Günleri Kaldı, Tarihe Karışıyor!

Başrollerinde Engin Öztürk ve Demet Özdemir ikilisinin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyordu. Son dönemlerde reyting düşüşü yaşayan başarılı yapım sezon finali olmayacağını kısa bir süre önce açıklanan verilerle birlikte göstermişti. Peki sevilen dizinin final tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

İbrahim Çelikkol'un 37. bölümde apar topar diziye veda etmesi seyirci kitlesinin biraz daha düşmesine neden olmuştu. İbrahim Çelikkol için izlediğini belirten seyirciler, diziden Çelikkol'un çıkarılmasıyla başka yapımlara yöneldiler. Bu seyirci kaybı ise doğrudan dizinin reyting sonuçlarına yansıdı.



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