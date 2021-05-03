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- 03 May 2021 - 16:33 G: 03 May 2021 - 17:22

Arka Sokaklar Dizisi Hakkında Skandal Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Arka Sokaklar...

Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. Yıllardır milyonlarca izleyicisinin olmasına rağmen dizi hakkında o gerçeği çoğu izleyicisi bilmiyor. Peki Arka Sokaklar hakkında çıkan gerçek ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı başarılı yapımda her bölüm seyircisinin heyecanını yükseltiyor. Sevilerek izlenen dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümü ise Cuma akşamı yayınlanacak. Yıllardır reyting rekorları hakkında ortaya çıkan gerçek ise ağızların açık kalmasına neden oldu. 

Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokakların yıllardır düşmeyen reytinglerinin sebebi ise merak konusu oluyor. Öyle ki, televizyon dünyasına başlayan yeni ve çok beğenilen diziler için "Allah Arka Sokaklar ömrü versin" sözleri sık sık dile getiriliyor. Peki, dizinin ortaya çıkan gerçeği ne?

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03 May 2021 - 16:33 Ankara- Popüler Haber

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