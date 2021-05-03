Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali...
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemez Olmaz'ın sunucu koltuğunda oturan Bircan Bali, yakın arkadaşı Ece Erken'in Youtube kanalına konuk oldu. Çok özel ve şok açıklamalarda bulunan Bircan Bali, boşanma sebebinden, boşanma sonrasında neler yaşadığına kadar tüm özel hayatına sevenleri için bir açıklama getirdi. İşte merak edilen detaylar...
Daha öncelerde Söylemezsem Olmaz programını beraber sunan ikiliden Ece Erken'in ayrılmasıyla birlikte Bircan Bali yoluna Arto ve Seren Serengil'e devam etmişti. Programda birçok konuyu ele alan başarılı yapımda birçok konu gündeme gelirken Bircan Bali'nin açıklamaları ise sosyal medyaya ve magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Ekranlardan ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kurarak birbirinden özel isimleri konuk olarak ağırlayan Ece Erken, ünlülerin özel hayatlarına dair sorular sormaktan da çekinmiyor. Bircan Bali'ye ise çok özel sorular sorarak hayranlarının meraklarını giderdi. İşte o merak edilen soruların cevapları...
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03 May 2021 - 17:22 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.