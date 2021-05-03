Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali...

Daha öncelerde Söylemezsem Olmaz programını beraber sunan ikiliden Ece Erken'in ayrılmasıyla birlikte Bircan Bali yoluna Arto ve Seren Serengil'e devam etmişti. Programda birçok konuyu ele alan başarılı yapımda birçok konu gündeme gelirken Bircan Bali'nin açıklamaları ise sosyal medyaya ve magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Ekranlardan ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kurarak birbirinden özel isimleri konuk olarak ağırlayan Ece Erken, ünlülerin özel hayatlarına dair sorular sormaktan da çekinmiyor. Bircan Bali'ye ise çok özel sorular sorarak hayranlarının meraklarını giderdi. İşte o merak edilen soruların cevapları...



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