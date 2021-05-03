Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 May 2021 - 17:22 G: 03 May 2021 - 18:01

Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali...

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemez Olmaz'ın sunucu koltuğunda oturan Bircan Bali, yakın arkadaşı Ece Erken'in Youtube kanalına konuk oldu. Çok özel ve şok açıklamalarda bulunan Bircan Bali, boşanma sebebinden, boşanma sonrasında neler yaşadığına kadar tüm özel hayatına sevenleri için bir açıklama getirdi. İşte merak edilen detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Daha öncelerde Söylemezsem Olmaz programını beraber sunan ikiliden Ece Erken'in ayrılmasıyla birlikte Bircan Bali yoluna Arto ve Seren Serengil'e devam etmişti. Programda birçok konuyu ele alan başarılı yapımda birçok konu gündeme gelirken Bircan Bali'nin açıklamaları ise sosyal medyaya ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. 

Ekranlardan ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kurarak birbirinden özel isimleri konuk olarak ağırlayan Ece Erken, ünlülerin özel hayatlarına dair sorular sormaktan da çekinmiyor. Bircan Bali'ye ise çok özel sorular sorarak hayranlarının meraklarını giderdi. İşte o merak edilen soruların cevapları...

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

03 May 2021 - 17:22 Ankara- Popüler Haber

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç... mask
Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç...
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha... mask
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha...
Trendyol'u Olan Herkes Çığlık Atacak! Milyonlarca Ürün Sadece 20 Lira! A101 Batma Eşiğinde, BİM Dondu Kaldı! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!" mask
Trendyol'u Olan Herkes Çığlık Atacak! Milyonlarca Ürün Sadece 20 Lira! A101 Batma Eşiğinde, BİM Dondu Kaldı! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"
Fahriye Evcen'in Eşinden Servet Şov! Milyonlar Bir Araya Gelip Bir Ömür Çalışsa Yine Alamıyor! Twitter Sadece Bunu Konuşuyor! mask
Fahriye Evcen'in Eşinden Servet Şov! Milyonlar Bir Araya Gelip Bir Ömür Çalışsa Yine Alamıyor! Twitter Sadece Bunu Konuşuyor!
İbrahim Tatlıses'ten Ters Köşe! 5. Kez Yaptığını Açıklamıştı, Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! Meğer Tatlıses... mask
İbrahim Tatlıses'ten Ters Köşe! 5. Kez Yaptığını Açıklamıştı, Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! Meğer Tatlıses...
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı... mask
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı...
İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor? mask
İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..." mask
Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..."
Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki... mask
Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki...
Sefirin Kızı Sancar'dan Şok İtiraf! Aldığı Ücret Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Perde Arkasında Bambaşka Biriymiş! Açıklamaları Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor? mask
Sefirin Kızı Sancar'dan Şok İtiraf! Aldığı Ücret Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Perde Arkasında Bambaşka Biriymiş! Açıklamaları Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç... mask
Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç...
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı! mask
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı!
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha... mask
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha...
Altın Yatırımcısı Mutlu! Eski Günlerine Dönmesine Az Bir Fark Kaldı! mask
Altın Yatırımcısı Mutlu! Eski Günlerine Dönmesine Az Bir Fark Kaldı!
Dev Derbiye Adım Adım! Galatasaray Hazırlıklara Başladı! mask
Dev Derbiye Adım Adım! Galatasaray Hazırlıklara Başladı!
Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali... mask
Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL