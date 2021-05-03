Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında iki takım birbirleriyle mücadele ettiği kadar kendi içlerinde de birbirleriyle mücadele ediyorlar. Birbirinden farklı kişilerin bir adada bulunduğu Dominik'te ise Ayşe'nin o sözleri çok rahatsız edici olarak yorumlandı. Peki, Ayşe ne dedi? İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda potaya giren Aleyna Kalaycıoğlu için hem çirkin el hareketi kullanması hem de "Dora bu hafta SMS birincisi sen çıkıyormuşsun, yapıştırıyormuşsun Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya" sözleri Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu'nu adeta çileden çıkarttı. Konu hakkında yorumları ise...





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