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- 03 May 2021 - 18:25 G: 03 May 2021 - 19:00

Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması olan Survivor'da yaşanılanlar sosyal medyanın gündemi olduğu kadar Survivor Panoroma'nında gündemi oluyor. Ayşe'nin takım arkadaşları için söylediği sözler ise Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ve sol kolunu çok rahatsız oldu. Sözleriyle stüdyoda VTR'yi izledikten sonra yorumları ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında iki takım birbirleriyle mücadele ettiği kadar kendi içlerinde de birbirleriyle mücadele ediyorlar. Birbirinden farklı kişilerin bir adada bulunduğu Dominik'te ise Ayşe'nin o sözleri çok rahatsız edici olarak yorumlandı. Peki, Ayşe ne dedi? İşte tüm detaylar... 

Geçtiğimiz haftalarda potaya giren Aleyna Kalaycıoğlu için hem çirkin el hareketi kullanması hem de "Dora bu hafta SMS birincisi sen çıkıyormuşsun, yapıştırıyormuşsun Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya" sözleri Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu'nu adeta çileden çıkarttı. Konu hakkında yorumları ise...


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03 May 2021 - 18:25 Ankara- Popüler Haber

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