Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 May 2021 - 19:00 G: 03 May 2021 - 19:52

Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç...

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Ramo dizisinin başrolünde yer alan Esra Bilgiç dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ramo dizisinin bitimiyle birlikte FOX TV'de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisine geçen başarılı oyuncu çalışmalarını da başladı. Sevenleri tarafından merak edilen özel hayatı ise odak noktası haline geldi. Peki, Ramo'nun Sibel'i hakkında ortaya çıkan gerçek ne?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Bilgiç'in kim olduğunu merak eden takipçileri ise Google gibi arama motorlarından araştırmalar yaparak bilgi almak istiyor. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Esra Bilgiç hakkında ortaya çıkan o gerçekse hayranlarının şok olmasına neden oldu. Instagram'da 6 milyon takipçisi olan Esra Bilgiç'in takipçilerini yakından ilgilendiren bu konu ise araştırma konusu oldu. 

Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakterinden dolayı akıllarda uzun bir süre yer edecek olan Esra Bilgiç, dizinin finalinde ise yürekleri burkan bir not düşerek paylaşım yapmıştı. Sevilen oyuncunun Ramo'ya vedası kısa sürede sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırmıştı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

03 May 2021 - 19:00 Antalya- Popüler Haber

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha... mask
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha...
Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali... mask
Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali...
Trendyol'u Olan Herkes Çığlık Atacak! Milyonlarca Ürün Sadece 20 Lira! A101 Batma Eşiğinde, BİM Dondu Kaldı! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!" mask
Trendyol'u Olan Herkes Çığlık Atacak! Milyonlarca Ürün Sadece 20 Lira! A101 Batma Eşiğinde, BİM Dondu Kaldı! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"
Fahriye Evcen'in Eşinden Servet Şov! Milyonlar Bir Araya Gelip Bir Ömür Çalışsa Yine Alamıyor! Twitter Sadece Bunu Konuşuyor! mask
Fahriye Evcen'in Eşinden Servet Şov! Milyonlar Bir Araya Gelip Bir Ömür Çalışsa Yine Alamıyor! Twitter Sadece Bunu Konuşuyor!
İbrahim Tatlıses'ten Ters Köşe! 5. Kez Yaptığını Açıklamıştı, Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! Meğer Tatlıses... mask
İbrahim Tatlıses'ten Ters Köşe! 5. Kez Yaptığını Açıklamıştı, Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! Meğer Tatlıses...
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı... mask
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı...
İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor? mask
İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..." mask
Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..."
Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki... mask
Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki...
Sefirin Kızı Sancar'dan Şok İtiraf! Aldığı Ücret Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Perde Arkasında Bambaşka Biriymiş! Açıklamaları Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor? mask
Sefirin Kızı Sancar'dan Şok İtiraf! Aldığı Ücret Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Perde Arkasında Bambaşka Biriymiş! Açıklamaları Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı! mask
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı!
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha... mask
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha...
Altın Yatırımcısı Mutlu! Eski Günlerine Dönmesine Az Bir Fark Kaldı! mask
Altın Yatırımcısı Mutlu! Eski Günlerine Dönmesine Az Bir Fark Kaldı!
Dev Derbiye Adım Adım! Galatasaray Hazırlıklara Başladı! mask
Dev Derbiye Adım Adım! Galatasaray Hazırlıklara Başladı!
Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali... mask
Söylemezsem Olmaz Sunucusundan Şok Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Eşine Benzerine Zor Rastlanır! Meğer Bircan Bali...
Arka Sokaklar Dizisi Hakkında Skandal Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Arka Sokaklar... mask
Arka Sokaklar Dizisi Hakkında Skandal Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Arka Sokaklar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL