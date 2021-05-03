Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç...

Esra Bilgiç'in kim olduğunu merak eden takipçileri ise Google gibi arama motorlarından araştırmalar yaparak bilgi almak istiyor. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Esra Bilgiç hakkında ortaya çıkan o gerçekse hayranlarının şok olmasına neden oldu. Instagram'da 6 milyon takipçisi olan Esra Bilgiç'in takipçilerini yakından ilgilendiren bu konu ise araştırma konusu oldu.

Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakterinden dolayı akıllarda uzun bir süre yer edecek olan Esra Bilgiç, dizinin finalinde ise yürekleri burkan bir not düşerek paylaşım yapmıştı. Sevilen oyuncunun Ramo'ya vedası kısa sürede sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırmıştı.



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