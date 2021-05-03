Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç...
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Ramo dizisinin başrolünde yer alan Esra Bilgiç dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ramo dizisinin bitimiyle birlikte FOX TV'de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisine geçen başarılı oyuncu çalışmalarını da başladı. Sevenleri tarafından merak edilen özel hayatı ise odak noktası haline geldi. Peki, Ramo'nun Sibel'i hakkında ortaya çıkan gerçek ne?
Esra Bilgiç'in kim olduğunu merak eden takipçileri ise Google gibi arama motorlarından araştırmalar yaparak bilgi almak istiyor. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Esra Bilgiç hakkında ortaya çıkan o gerçekse hayranlarının şok olmasına neden oldu. Instagram'da 6 milyon takipçisi olan Esra Bilgiç'in takipçilerini yakından ilgilendiren bu konu ise araştırma konusu oldu.
Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakterinden dolayı akıllarda uzun bir süre yer edecek olan Esra Bilgiç, dizinin finalinde ise yürekleri burkan bir not düşerek paylaşım yapmıştı. Sevilen oyuncunun Ramo'ya vedası kısa sürede sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırmıştı.
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03 May 2021 - 19:00 Antalya- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.