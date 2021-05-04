2021 Evde Bakım Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi Var Mı? Engelli ve Evde Bakım Maaşı Alanlar İkramiye Müjdesi Bekliyor!

Ramazan ayının içinde olduğumuz bu dönemde Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene 13 mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar ikramiye alacak. 2018 yılından bu yana dini bayramların öncesinde ikramiye alan emekliler bu sene zam haberi ise sevindi. Emekli ikramiyelerinin zamlı ödeneceğinin açıklanmasının ardından evde bakım ve engelli maaşı alan vatandaşlara ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Engelli ve evde bakım maaşı alanların emekli ikramiyesi alıp alamayacağı araştırılıyor.