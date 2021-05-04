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- 04 May 2021 - 16:21 G: 04 May 2021 - 16:36

2021 Evde Bakım Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi Var Mı? Engelli ve Evde Bakım Maaşı Alanlar İkramiye Müjdesi Bekliyor!

SGK ve Bağkur Emekliklerine ödenecek Bayram İkramiyesinin tarihleri belli olduktan sonra Evde Bakım Maaşı alanlarda ikramiye ile ilgili araştırmalara başladı. Sizde Evde Bakım Maaşı alıp ikramiye ile ilgili bilgileri araştırıyorsanız haberimiz tam size göre. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ramazan ayının içinde olduğumuz bu dönemde Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene 13 mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar ikramiye alacak. 2018 yılından bu yana dini bayramların öncesinde ikramiye alan emekliler bu sene zam haberi ise sevindi. Emekli ikramiyelerinin zamlı ödeneceğinin açıklanmasının ardından evde bakım ve engelli maaşı alan vatandaşlara ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Engelli ve evde bakım maaşı alanların emekli ikramiyesi alıp alamayacağı araştırılıyor.

04 May 2021 - 16:21 - Gündem

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