Camdaki Kız Kıyafetleri! Oyuncu Kıyafet Markaları, Nalan'ın Yüzüğünün Fiyatı!
Camdaki Kız dizisi reytingler kadar dizide yer alan kıyafetlerle de gündem olmaya devam ediyor. Bakın dizide kullanılan kıyafet ve aksesuarların fiyatları ne kadar. İşte tüm detaylar...
Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız dizisi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanında uyarlanan yapım hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile olduğu gibi kostümleri ile de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Yapımda oyuncuların giydiği kıyafetlerin ve takıların markaları izleyenler tarafından araştırılıyor. İlgi ile takip edilen yapımda ana karakter olan Nalan’ın kıyafetleri ve markaları merak konusu olmaya devam ediyor.
04 May 2021 - 16:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.