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- 04 May 2021 - 16:26 G: 04 May 2021 - 16:42

Camdaki Kız Kıyafetleri! Oyuncu Kıyafet Markaları, Nalan'ın Yüzüğünün Fiyatı!

Camdaki Kız dizisi reytingler kadar dizide yer alan kıyafetlerle de gündem olmaya devam ediyor. Bakın dizide kullanılan kıyafet ve aksesuarların fiyatları ne kadar. İşte tüm detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız dizisi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanında uyarlanan yapım hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile olduğu gibi kostümleri ile de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Yapımda oyuncuların giydiği kıyafetlerin ve takıların markaları izleyenler tarafından araştırılıyor. İlgi ile takip edilen yapımda ana karakter olan Nalan’ın kıyafetleri ve markaları merak konusu olmaya devam ediyor.

04 May 2021 - 16:26 - Dizi Haberleri

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