Camdaki Kız Kıyafetleri! Oyuncu Kıyafet Markaları, Nalan'ın Yüzüğünün Fiyatı!

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız dizisi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanında uyarlanan yapım hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile olduğu gibi kostümleri ile de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Yapımda oyuncuların giydiği kıyafetlerin ve takıların markaları izleyenler tarafından araştırılıyor. İlgi ile takip edilen yapımda ana karakter olan Nalan’ın kıyafetleri ve markaları merak konusu olmaya devam ediyor.