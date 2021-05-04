Yasak Elma Dizisinden Şahika Ayrıldı, Merve Boluğur Geliyor! Kadroya Katıldığı Resmen Duyuruldu, Karakteri Belli Oldu! Enver'e Büyük Geçmiş Olsun!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin ayrılmasının hemen arkasından diziye Merve Boluğur giriş yapıyor! Sevilerek izlenen dizinin son bölümlerinde Nesrin Cavadzade iddialara göre sette yaşadığı sorunlardan dolayı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı
MedYapım tarafından 100 bölümdür ekranlara gelen başarılı yapımın 60 bölümünden fazlasında Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika karakteri yer almıştı. Diziden apar topar bir şekilde çıkan Nesrin Cavadzade, sevenleri için "Sizlere çok güzel sürprizlerim olacak" notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı.
Merve Boluğur ise dizinin 85. bölümünden beri konuşulan isimlerinden birisi oluyor. Her paylaşımıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında yer alan Merve Boluğur ise şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor. Sevilen oyuncunun bir dizide yer almasını isteyen hayranları ise bu haber karşısında büyük bir şok yaşadı. Neler oluyor?
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04 May 2021 - 15:56 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.