Yasak Elma Dizisinden Şahika Ayrıldı, Merve Boluğur Geliyor! Kadroya Katıldığı Resmen Duyuruldu, Karakteri Belli Oldu! Enver'e Büyük Geçmiş Olsun!

MedYapım tarafından 100 bölümdür ekranlara gelen başarılı yapımın 60 bölümünden fazlasında Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika karakteri yer almıştı. Diziden apar topar bir şekilde çıkan Nesrin Cavadzade, sevenleri için "Sizlere çok güzel sürprizlerim olacak" notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı.

Merve Boluğur ise dizinin 85. bölümünden beri konuşulan isimlerinden birisi oluyor. Her paylaşımıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında yer alan Merve Boluğur ise şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor. Sevilen oyuncunun bir dizide yer almasını isteyen hayranları ise bu haber karşısında büyük bir şok yaşadı. Neler oluyor?



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