Sadakatsiz Dizisine Skandal Gönderme! Yasak Elma Dizisi Aynı Sahneyi Tekrarlayınca Film Koptu! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Sadakatsiz dizisine skandal bir gönderme yapıldı. Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan diziden kısa bir süre önce Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade karakteri diziden ayrılmıştı. Peki, Yasak Elma dizisinde nasıl bir gönderme yaptı?
Kanal D ekranlarda yer alan Sadakatsiz dizisinin 6. bölümündeki tokat sahnesi sosyal medyada viral olmuştu. Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapımın her bölümü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Dün akşam ekranlara gelen Yasak Elma'da ise Sadakatsiz dizisinin 6. bölümü tekrarlandı.
Cansu Dere'nin başarıyla yer aldığı ve Asya karakteri, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrenince soluğu Volkan'ın kendisini aldattığı kızın evinde almıştı. Yemek masasında doğruları tek tek söyleyen Asya, seyircilerden tam puan toplamıştı.
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04 May 2021 - 16:34 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.