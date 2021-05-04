Sadakatsiz Dizisine Skandal Gönderme! Yasak Elma Dizisi Aynı Sahneyi Tekrarlayınca Film Koptu! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!

Kanal D ekranlarda yer alan Sadakatsiz dizisinin 6. bölümündeki tokat sahnesi sosyal medyada viral olmuştu. Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapımın her bölümü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Dün akşam ekranlara gelen Yasak Elma'da ise Sadakatsiz dizisinin 6. bölümü tekrarlandı.

Cansu Dere'nin başarıyla yer aldığı ve Asya karakteri, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrenince soluğu Volkan'ın kendisini aldattığı kızın evinde almıştı. Yemek masasında doğruları tek tek söyleyen Asya, seyircilerden tam puan toplamıştı.



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