Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyebilir! Sette Kavga, Gürültü, Hakaretler Bitmek Bilmedi! Şimdide O İsim İçin...
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyebilir! Sette çıkan kavga, gürültü ve hakaret iddialarının ardı arkası kesilmeyince sosyal medya çok fena karıştı. Her perşembe ekranlara gelerek sevenleriyle buluşan dizinin her bölümü heyecanlı bir şekilde geçerken; sette de tansiyonlar düşmüyor. Kısa bir süre önce Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde büyük bir kavga çıktığı hatta konunun savcılığa kadar gittiği belirtilmişti.
Başrollerinde Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Melike İpek Yolova ve Hande Soral gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova seti hakkında her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. u sefer ise o isim hakkında gündeme öyle bir iddia düştü ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Neler oluyor?
Kısa bir süre önce Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış ve Fekeli karakterine hayat veren Kerem alışık hakkında şok bir iddia gündeme gelmişti. İkili konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayınca kısa bir süre önce yeni bir iddia daha patlak verdi.
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04 May 2021 - 17:40 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.