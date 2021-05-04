Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyebilir! Sette Kavga, Gürültü, Hakaretler Bitmek Bilmedi! Şimdide O İsim İçin...

Başrollerinde Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Melike İpek Yolova ve Hande Soral gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova seti hakkında her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. u sefer ise o isim hakkında gündeme öyle bir iddia düştü ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Neler oluyor?

Kısa bir süre önce Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış ve Fekeli karakterine hayat veren Kerem alışık hakkında şok bir iddia gündeme gelmişti. İkili konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayınca kısa bir süre önce yeni bir iddia daha patlak verdi.



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