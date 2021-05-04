İbrahim Tatlıses Aşkını Duyurdu! Sevgilisinin Ailesinin Gönlünü Fethetti, Büyük Jesti Gösterdi! Restoranı Onlar İçin Kapattı!
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'un sunuculuğunu yapan İbrahim Tatlıses, aşkını her fırsatta duyuruyor. Cumartesi günlerine hem konuklarıyla hem de açıklamalarıyla damga vuran Tatlıses bu açıklamalarına bir yenisini ekledi. Ebru Yaşar'ın kendisine "Sen evlenmişsin doğru mu? Nikahlanmışsın" sözlerine şok bir cevap vermişti.
Tatlıses 15 yıldır küs olduğu yakın dostu ile yeniden barıştıktan sonra programında 2. kez konuk olarak ağırlamıştı. Ebru Yaşar'ın sorusuna karşılık olarak ise "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" sözlerini dile getirmiş izleyenleri büyük bir şoka sokmuştu.
Tatlıses yapılan röportajlarda sevgilisini "Asistanım" diyerek tanıtmıştı. Kendinden 43 yaş küçük olan sevgilisinin kendisine çok iyi geldiğini sık sık itiraf eden Tatlıses, "Bana çok iyi bakıyor" sözlerini de yer vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, İbrahim Tatlıses, gönülleri nasıl fethetti?
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04 May 2021 - 17:58 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.