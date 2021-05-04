Survivor Panorama Ateş Püskürdü! Batuhan'ın O Hamlesi Stüdyoyu Çılgına Çevirdi! Eleme Konseyinde Yaşanan O Olay Şok Etti!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da dikkatleri üzerine çekecek birçok gelişme yaşanıyor. Her bölümde aksiyonu ve tansiyonu yükselten yarışmanın ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise bir isim hem hayallerine hem de adaya veda edecek. Kısa bir süre önce eleme konseyinde toplanan Ünlüler takımında ise Batuhan ve Merve arasında ipler gerilmişti.
Batuhan yeni bir strateji yaparak Merve ve Melis'in potaya girmemesini istemiş ve bir açıklama yapmıştı fakat açıklamaları büyük bir gündem olmuştu. Kendini ifade edemeyen Batuhan'a Acun Ilıcalı ise "Batuhan biraz daha susmazsan seni dışarı alacağım. Ben konseyde bu kadar yüksek sesi ilk defa duyuyorum" sözlerini dile getirmiş; Batuhan ise "Al abi beni dışarı alacaksan valla bıktım artık ben" sözlerini dile getirmişti.
Konu hakkında Panorama ekibi; Hakan, Mert ve Damla ise ilk kez konuştu. Damla Can ise Batuhan'ın bu hamlesine ateş püskürdü. Stüdyoda gergin anlara neden olan Batuhan'ın hamlesi bir anda magazin dünyasını derinden etkiledi. Peki, Damla Can neden Batuhan'a ateş püskürdü?
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04 May 2021 - 18:55 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.