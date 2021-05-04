Survivor Panorama Ateş Püskürdü! Batuhan'ın O Hamlesi Stüdyoyu Çılgına Çevirdi! Eleme Konseyinde Yaşanan O Olay Şok Etti!

Batuhan yeni bir strateji yaparak Merve ve Melis'in potaya girmemesini istemiş ve bir açıklama yapmıştı fakat açıklamaları büyük bir gündem olmuştu. Kendini ifade edemeyen Batuhan'a Acun Ilıcalı ise "Batuhan biraz daha susmazsan seni dışarı alacağım. Ben konseyde bu kadar yüksek sesi ilk defa duyuyorum" sözlerini dile getirmiş; Batuhan ise "Al abi beni dışarı alacaksan valla bıktım artık ben" sözlerini dile getirmişti.

Konu hakkında Panorama ekibi; Hakan, Mert ve Damla ise ilk kez konuştu. Damla Can ise Batuhan'ın bu hamlesine ateş püskürdü. Stüdyoda gergin anlara neden olan Batuhan'ın hamlesi bir anda magazin dünyasını derinden etkiledi. Peki, Damla Can neden Batuhan'a ateş püskürdü?



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