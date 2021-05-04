İbo Show'a Katılıp Estetikleriyle Olay Olmuştu! Açıklaması Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! "Kimse Yüzüme Bakmazdı!"

Nostalji görsellere yer veren İbo Show'da Ebru Yaşar'ın yıllar önce İbo Show'daki görselleri ekranlara geldi. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses bile "Hiç değişmememizsin" sözlerini dile getirerek; 15 yıldır küs olduğu arkadaşına takılmıştı. Estetikleri hakkında ilk kez açıklama yapan güzel şarkıcı bakın neler dedi?

Evliliği hakkında da açıklamalarda bulunan Ebru Yaşar; "Mutlu birlikteliğinizin sırrı nedir?" sorusuna, "Evliliğin sırrı bence bir elmanın iki yarısını bulma meselesi… Severek evlendik, onun bana ve mesleğime saygı duyuyor olması önemliydi. Çocuklar da tabii ki yuvayı perçinliyor" sözlerini dile getirdi.



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