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- 04 May 2021 - 20:26 G: 04 May 2021 - 20:56

İbo Show'a Katılıp Estetikleriyle Olay Olmuştu! Açıklaması Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! "Kimse Yüzüme Bakmazdı!"

STAR TV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan İbo Show hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta farklı konuklarla seyirci karşısına çıkan başarılı yapımın son konuklarından biri ise Ebru Yaşar olmuştu. 15 yıl sonra İbrahim Tatlıses ile barışan Ebru Yaşar, ikinci kez programa konuk olarak katılmanın gurunu yaşıyorken estetikleriyle birden gündeme düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Nostalji görsellere yer veren İbo Show'da Ebru Yaşar'ın yıllar önce İbo Show'daki görselleri ekranlara geldi. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses bile "Hiç değişmememizsin" sözlerini dile getirerek; 15 yıldır küs olduğu arkadaşına takılmıştı. Estetikleri hakkında ilk kez açıklama yapan güzel şarkıcı bakın neler dedi?  

Evliliği hakkında da açıklamalarda bulunan Ebru Yaşar; "Mutlu birlikteliğinizin sırrı nedir?" sorusuna, "Evliliğin sırrı bence bir elmanın iki yarısını bulma meselesi… Severek evlendik, onun bana ve mesleğime saygı duyuyor olması önemliydi. Çocuklar da tabii ki yuvayı perçinliyor" sözlerini dile getirdi.

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04 May 2021 - 20:26 Ankara- Popüler Haber

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