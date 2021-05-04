Baraj Dizisinde Tarık Ve Nazım'a Acı Veda! Final Bölümüne Sayılı Günler Kalmışken O Detay Milyonları Şaşkına Çevirdi! Biri Mezara Biri Cezaevine...
FOX TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Baraj dizisinin finaline sadece bir bölüm kaldı. Dizinin finaline ne olacağı ise merakla araştırılmaya başlandı. Ortaya çıkan bir gerçekse izleyicisinde şok etkisi yarattı. İddialı bir giriş yapan Baraj dizisi iddialı bir çıkış yaparak dizi tarihinin tozlu raflarına eklenecek. Peki, dizinin finalinde ne olacak?
Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesi ise entrikalardan dolayı ise tansiyonu yüksek bir şekilde ilerliyordu. Ekranlara gelecek olan yeni bölümünden sonra televizyonlara ve seyircisine veda edecek olan dizinin final bölümünde Tarık'a ölerek veda edeceği ise ortaya çıktı.
Her bölümünde seyircisine büyük bir heyecan yaşatan dizi, pandemi döneminde ara vermeden önce sevilerek izlenen yapımlardan biri oluyordu fakat dizi kısa bir ara verdikten sonra yeniden çizgisini yakalayamadı. Final olacak iddialarına rağmen dizi 2 yıllık bir ileri atlama süreci yaşadı ve hikaye yeniden doğdu.
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04 May 2021 - 21:42 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.