Baraj Dizisinde Tarık Ve Nazım'a Acı Veda! Final Bölümüne Sayılı Günler Kalmışken O Detay Milyonları Şaşkına Çevirdi! Biri Mezara Biri Cezaevine...

Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesi ise entrikalardan dolayı ise tansiyonu yüksek bir şekilde ilerliyordu. Ekranlara gelecek olan yeni bölümünden sonra televizyonlara ve seyircisine veda edecek olan dizinin final bölümünde Tarık'a ölerek veda edeceği ise ortaya çıktı.

Her bölümünde seyircisine büyük bir heyecan yaşatan dizi, pandemi döneminde ara vermeden önce sevilerek izlenen yapımlardan biri oluyordu fakat dizi kısa bir ara verdikten sonra yeniden çizgisini yakalayamadı. Final olacak iddialarına rağmen dizi 2 yıllık bir ileri atlama süreci yaşadı ve hikaye yeniden doğdu.



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