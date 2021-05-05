Sadakatsiz Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş ki, Ters Köşe Olmuş! Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı! Meğer Özge Özder…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya karakterine hayat veren Özge Özder, mutluluktan hüngür hüngür ağladığını ilk kez açıkladı. Başına gelen mucizeyle birlikte o isimden duyduğu sözler Özge Özder için dönüm noktası haline gelmiş. Kendisi için ters köşe olan bu olayı ilk kez anlatan Özder, büyük yankı uyandırdı.
Sadakatsiz dizisin oyunculuk performansını artıran ve birçok isme gösteren Özge Özder, tüm meslektaşlarına örnek olacak bir davranışta bulunarak, hamileliği boyunca setlerde yer almıştı. Güzel oyuncunun bu hamlesi ise sosyal medyada yankılanmıştı. Samimi ve sevecen bir isim olduğundan herkesin gönlünde taht kuran Özge Özder, takdir toplamıştı.
Sadakatsiz dizisinde göstermiş olduğu performansla kalpleri kazanan Özge Özder, doğum yaptıktan kısa bir süre sonra yeniden dizinin setine dönmüş ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etmişti. Seyircisiyle sürpriz bir şekilde buluşan güzel oyuncu dizide görünmesiyle birlikte hayranlarını mutlu etmişti.
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05 May 2021 - 14:23 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.