Sadakatsiz Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş ki, Ters Köşe Olmuş! Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı! Meğer Özge Özder…

Sadakatsiz dizisin oyunculuk performansını artıran ve birçok isme gösteren Özge Özder, tüm meslektaşlarına örnek olacak bir davranışta bulunarak, hamileliği boyunca setlerde yer almıştı. Güzel oyuncunun bu hamlesi ise sosyal medyada yankılanmıştı. Samimi ve sevecen bir isim olduğundan herkesin gönlünde taht kuran Özge Özder, takdir toplamıştı.

Sadakatsiz dizisinde göstermiş olduğu performansla kalpleri kazanan Özge Özder, doğum yaptıktan kısa bir süre sonra yeniden dizinin setine dönmüş ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etmişti. Seyircisiyle sürpriz bir şekilde buluşan güzel oyuncu dizide görünmesiyle birlikte hayranlarını mutlu etmişti.



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