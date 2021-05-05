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- 05 May 2021 - 15:44 G: 05 May 2021 - 15:55

Hıdırellez Dilek Kağıdına Ne Yazılır, Nasıl Dilek Tutulur? Su veya Deniz Yoksa Nereye Atılır?

Hıdırellez'in gelmesi ile detayları merak eden vatandaşlar bu yıl pandemi sebebiyle buruk bir kutlama yapacak olsada araştırmalara devam ediyor. Sizde Hıdırellez günü dilek tutmak istiyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
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5 mayıs tarihinin gelmesi ile her sene kutlanan Hıdırellez Bayramı için hazırlıklar başladı. 5 mayısı 6 mayısa bağlayan gün kutlanan mevsimlik bayramlar arasında yer alan Hıdırellez özellikle Türk toplumlarında önemli bir yere sahiptir. Baharın gelişi, dileklerin ve duaların kabul edildiği gün olarak bilinen Hıdırellez, Hızır günü anlamına gelir. Hızır ve İlyas doğa ile insan sevgisini simgeleyen varlıklar olduğu için Hıdırellez Bayramında doğaya yönelik birçok farklı ritüel bulunur. 5 mayısın gelmesi ile beraber bu ritüellerin neler olduğu, bayramın nasıl kutlandığı ve nasıl dilek tutulduğu merak edildi.

05 May 2021 - 15:44 - Gündem

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