Hıdırellez Dilek Kağıdına Ne Yazılır, Nasıl Dilek Tutulur? Su veya Deniz Yoksa Nereye Atılır?

5 mayıs tarihinin gelmesi ile her sene kutlanan Hıdırellez Bayramı için hazırlıklar başladı. 5 mayısı 6 mayısa bağlayan gün kutlanan mevsimlik bayramlar arasında yer alan Hıdırellez özellikle Türk toplumlarında önemli bir yere sahiptir. Baharın gelişi, dileklerin ve duaların kabul edildiği gün olarak bilinen Hıdırellez, Hızır günü anlamına gelir. Hızır ve İlyas doğa ile insan sevgisini simgeleyen varlıklar olduğu için Hıdırellez Bayramında doğaya yönelik birçok farklı ritüel bulunur. 5 mayısın gelmesi ile beraber bu ritüellerin neler olduğu, bayramın nasıl kutlandığı ve nasıl dilek tutulduğu merak edildi.