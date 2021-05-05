Mehmet Ali Erbil'in Kızı Bikinili Paylaşımıyla Akılları Başlardan Aldı! Görenler Nefes Nefese Kalıyor! “Aman Yasmin!”

Sık sık cesur paylaşımlar yapan güzel oyuncu Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hayranlarına güzelliğini her fırsatta gösteren Erbil'e ise binlerce yorum arka arkaya geliyor. "Aman Yasmin Hanım neler yapıyorsunuz?" gibi birçok yorum alan Yasmin, akılları başlardan da aldı.

Babası Mehmet Ali Erbil’e düşkün olduğu bilinen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Bazen de babasıyla ilgili paylaşımlar yapan Erbil, takipçilerinin babasına olan özlemini de gidermiş oluyor. Bugün Instagram hesabına yeni bir fotoğrafını yükleyen ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil tüm dikkatlerine üzerine çekti. Bikinili pozu sosyal medyayı sallarken isteğini görenler sonuna destek çıktı.



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