Sigara Satışı Yasaklandı Mı, Marketlerde Sigara Satışı Yasak Mı? Marketlerde Hangi Ürünlerin Satışı Yasaklandı?

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tam kapanmaya geçildi. Vaka ve hasta sayılarının normalleşme sürecinde yükselmesine bağlı olarak alınan tam kapanma kararı ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İçişler Bakanlığı tam kapanma ile ilgili yayınladığı ilk genelge ile marketlerde alkol ürünlerinin satışının yapılmayacağını açıklamıştı. 81 ile gönderilen yeni genelge ile satışı yasaklanan yeni ürünler açıklandı. Sektör temsilcileri ile ortak alınan karara göre marketlerde 7 mayıs itibari ile sadece zorunlu ihtiyaçların satışı yapılacak. Bu kapsamda birçok ürününün satışı yasak olacak. Vatandaşlar ise hangi ürünlerin satışlarının yasaklandığını araştırmaya başladı. En çok merak edilen ürün ise sigara oldu. Tütün kullanıcısı olan milyonlarca vatandaş marketlerde sigara satılıp satılmayacağını araştırıyor.