Sigara Satışı Yasaklandı Mı, Marketlerde Sigara Satışı Yasak Mı? Marketlerde Hangi Ürünlerin Satışı Yasaklandı?
Türkiye Tam Kapanma ile birlikte arka arkaya yasaklarla sarsılmaya devam ediyor. Önce Alkol satışı derken sonrasında gelen Temel İhtiyaçlar maddesi kafaları karıştırdı. Bir çok vatandaş sigaranın temel ihtiyaç maddesi olmadığını düşünerek marketlere akın etti. Sizde Sigara Satışı ile ilgili yasakların olup olmadığını düşünüyorsanız haberimize göz atmalısınız.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tam kapanmaya geçildi. Vaka ve hasta sayılarının normalleşme sürecinde yükselmesine bağlı olarak alınan tam kapanma kararı ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İçişler Bakanlığı tam kapanma ile ilgili yayınladığı ilk genelge ile marketlerde alkol ürünlerinin satışının yapılmayacağını açıklamıştı. 81 ile gönderilen yeni genelge ile satışı yasaklanan yeni ürünler açıklandı. Sektör temsilcileri ile ortak alınan karara göre marketlerde 7 mayıs itibari ile sadece zorunlu ihtiyaçların satışı yapılacak. Bu kapsamda birçok ürününün satışı yasak olacak. Vatandaşlar ise hangi ürünlerin satışlarının yasaklandığını araştırmaya başladı. En çok merak edilen ürün ise sigara oldu. Tütün kullanıcısı olan milyonlarca vatandaş marketlerde sigara satılıp satılmayacağını araştırıyor.
05 May 2021 - 16:51 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.