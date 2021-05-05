Dizi Bitti, Arkadaşlık Gitti! İki İsimde Birbirine Resmen Resti Çekti! Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Başka Bir Şey! Neler Oluyor?

Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan dizinin kemik izleyicisi çok az bir şekilde oluşmuştu. Sen Anlat Karadeniz gibi güçlü bir hikayeden sonra Seni Çok Bekledim isimli dizide yer alacak olan İrem Helvacıoğlu ise hayranlarını heyecanlandırmıştı fakat diziden istenilen reyting oranları alınmayınca 7. bölümünde final yapacağı duyurulmuştu.

Sette çok iyi anlaştığı bilinen Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu arasındaki ipler ise gerildi. Dizinin bitimiyle arkadaşlıkları da bitti. Her iki isimde fotoğrafları kaldırdı ve takipten birbirilerini çıktı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu olayın ardından birçok iddia gündeme gelmeye başladı.



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