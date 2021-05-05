Dizi Bitti, Arkadaşlık Gitti! İki İsimde Birbirine Resmen Resti Çekti! Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Başka Bir Şey! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Seni Çok Bekledim dizisi 28 Nisan tarihinde final yaprak ekranlara veda etmişti. Dizi dünyasına iddialı bir giriş yapmasına rağmen reytinglerde istenilen sonuç elde edilememiş ve dizinin final yapma kararı alınmıştı. Sette çok iyi olan ismin gergin bir tartışma yaşadıkları iddia edildi ve üzerine iki isimde birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdı.
Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan dizinin kemik izleyicisi çok az bir şekilde oluşmuştu. Sen Anlat Karadeniz gibi güçlü bir hikayeden sonra Seni Çok Bekledim isimli dizide yer alacak olan İrem Helvacıoğlu ise hayranlarını heyecanlandırmıştı fakat diziden istenilen reyting oranları alınmayınca 7. bölümünde final yapacağı duyurulmuştu.
Sette çok iyi anlaştığı bilinen Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu arasındaki ipler ise gerildi. Dizinin bitimiyle arkadaşlıkları da bitti. Her iki isimde fotoğrafları kaldırdı ve takipten birbirilerini çıktı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu olayın ardından birçok iddia gündeme gelmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.