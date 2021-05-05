Survivor'da Melis O İsmin Adını Bile Anmadı! Elendiği Gibi Sildi! Artık Her Şey Aleyna Kalaycıoğlu'nun Elinde! "Kap Şu Batuhan'ı!"
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da yaşanılanlar seyircileri ekranlara bağlamaya devam ediyor. Her hafta bir isimin elendiği başarılı yarışmanın son bölümünde ise Melis adaya ve hayallerine veda eden isim olmuştu. Oyuncunun vedası Acun Ilıcalı'yı bile şaşırtmış ve övgü dolu sözler almıştı. Peki, Melis neden o ismin adını bile anmadı?
Adadan ayrıldıktan sonra Yaay uygulamasına bir röportaj veren başarılı yarışmacı Batuhan'ın adını bile anmadı. Bir önceki ödül oyununda birlikte bir araca binen ikili, yakınlaşma yaşamışlar ve Melis Batuhan'ı öpmüştü! O anlar kameralarla kayıtlara alınmış izleyenlerde ise şok etkisi yaratmıştı. Son zamanlarda yakınlaşan ikiliden sonra Melis, Batuhan'ın adını bile anmadı!
Adadan ayrıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Melis, çok özel açıklamalar yapmıştı. Adada en çok zorlandığından kendisi için şampiyon olabilecek isimleri de dile getiren Melis, Batuhan'ı ise bir kalemde sildi. Bunun üzerine Batuhan'dan hoşlandığı düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu'nun atağa geçmesi için binlerce yorum peş peşe geldi.
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05 May 2021 - 17:00 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.