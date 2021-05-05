Survivor'da Melis O İsmin Adını Bile Anmadı! Elendiği Gibi Sildi! Artık Her Şey Aleyna Kalaycıoğlu'nun Elinde! "Kap Şu Batuhan'ı!"

Adadan ayrıldıktan sonra Yaay uygulamasına bir röportaj veren başarılı yarışmacı Batuhan'ın adını bile anmadı. Bir önceki ödül oyununda birlikte bir araca binen ikili, yakınlaşma yaşamışlar ve Melis Batuhan'ı öpmüştü! O anlar kameralarla kayıtlara alınmış izleyenlerde ise şok etkisi yaratmıştı. Son zamanlarda yakınlaşan ikiliden sonra Melis, Batuhan'ın adını bile anmadı!

Adadan ayrıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Melis, çok özel açıklamalar yapmıştı. Adada en çok zorlandığından kendisi için şampiyon olabilecek isimleri de dile getiren Melis, Batuhan'ı ise bir kalemde sildi. Bunun üzerine Batuhan'dan hoşlandığı düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu'nun atağa geçmesi için binlerce yorum peş peşe geldi.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>