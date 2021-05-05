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- 05 May 2021 - 17:31 G: 05 May 2021 - 18:27

Kırmızı Oda Dizisinde Geri Dönülmez Karar! Bir Ayrılığın Daha Yaşanacağı Resmen Duyuruldu! Öyle Bir Şey Olacak Ki...

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde yaşanılanlar seyirciyi ekranlara bağlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan dizide seyircilerse yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Dizinin yeni bölümünde ise geri dönülmesi zor bir karar verildi. Fragmanı yayınlanan dizide bir ayrılığın yaşanacağı da duyuruldu. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından hayata geçirilen dizide gerçek hayat hikayeleri seyircileri karşılıyor. Banu Kiremitçi Bozkurt’un elinden çıkan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 7 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek. Yeni bölümde ise bir ayrılık yaşanacak. 

Diziye dahil olan Esra Ronabar ve Yiğit Özşener fırtınalarını estirmeye devam ediyor. Her bölümde biraz daha hikayelerinin içine girilirken ayrılık kararı ise çok sarsıcı olacak. Dizide eşine ayrılmak istediğini duyuran Nihal izleyicilerine büyük bir şok yaşatacak. Peki, neden ayrılmak isteyecek?

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05 May 2021 - 17:31 Ankara- Popüler Haber

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