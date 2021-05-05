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05 May 2021 - 17:31

Kırmızı Oda Dizisinde Geri Dönülmez Karar! Bir Ayrılığın Daha Yaşanacağı Resmen Duyuruldu! Öyle Bir Şey Olacak Ki...

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde yaşanılanlar seyirciyi ekranlara bağlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan dizide seyircilerse yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Dizinin yeni bölümünde ise geri dönülmesi zor bir karar verildi. Fragmanı yayınlanan dizide bir ayrılığın yaşanacağı da duyuruldu. Neler oluyor?