Kırmızı Oda Dizisinde Geri Dönülmez Karar! Bir Ayrılığın Daha Yaşanacağı Resmen Duyuruldu! Öyle Bir Şey Olacak Ki...
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde yaşanılanlar seyirciyi ekranlara bağlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan dizide seyircilerse yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Dizinin yeni bölümünde ise geri dönülmesi zor bir karar verildi. Fragmanı yayınlanan dizide bir ayrılığın yaşanacağı da duyuruldu. Neler oluyor?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından hayata geçirilen dizide gerçek hayat hikayeleri seyircileri karşılıyor. Banu Kiremitçi Bozkurt’un elinden çıkan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 7 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek. Yeni bölümde ise bir ayrılık yaşanacak.
Diziye dahil olan Esra Ronabar ve Yiğit Özşener fırtınalarını estirmeye devam ediyor. Her bölümde biraz daha hikayelerinin içine girilirken ayrılık kararı ise çok sarsıcı olacak. Dizide eşine ayrılmak istediğini duyuran Nihal izleyicilerine büyük bir şok yaşatacak. Peki, neden ayrılmak isteyecek?
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05 May 2021 - 17:31 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.