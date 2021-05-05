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05 May 2021 - 18:45

Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Sayılı Günler Kaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak! Karar Verildi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin final tarihi resmen açıklandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olarak seyirciler karşısına çıkan başarılı dizide sular durulmuyor. Hem oyuncularıyla hem de hikayesiyle akıllara kazınan Sadakatsiz dizisi için hayranları ise "Allah Arka Sokaklar ömrü versin" gibi birçok yorum atıyorlar.