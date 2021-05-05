Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 May 2021 - 18:45 G: 05 May 2021 - 19:23

Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Sayılı Günler Kaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak! Karar Verildi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin final tarihi resmen açıklandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olarak seyirciler karşısına çıkan başarılı dizide sular durulmuyor. Hem oyuncularıyla hem de hikayesiyle akıllara kazınan Sadakatsiz dizisi için hayranları ise "Allah Arka Sokaklar ömrü versin" gibi birçok yorum atıyorlar.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin sezon finali ilişkin yeni bilgiler gelmeye başladı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte birçok dizi final yapacağını duyurmuş ve ekranlardan çekilme kararı almıştı. 

Her hafta yeni bölümlerini Çarşamba günü yayınlayan dizinin izleyicisi ise şok içerisinde kalıyor. Farklı gelişmeleri hikayeye ilginç bir şekilde yerleştiren Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ise bu akşam ekranlara gelecek. Peki, dizinin final tarihi ne zaman?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

05 May 2021 - 18:45 Ankara- Popüler Haber

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor? mask
Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda Dizisinde Geri Dönülmez Karar! Bir Ayrılığın Daha Yaşanacağı Resmen Duyuruldu! Öyle Bir Şey Olacak Ki... mask
Kırmızı Oda Dizisinde Geri Dönülmez Karar! Bir Ayrılığın Daha Yaşanacağı Resmen Duyuruldu! Öyle Bir Şey Olacak Ki...
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi Masumlar Apartmanı Bitirdi! Bu Sonuçlar Masumlar Apartmanı Dizisini Final Yaptırır! Milyonlar Şok İçerisinde Neler Oluyor? mask
Sefirin Kızı Dizisi Masumlar Apartmanı Bitirdi! Bu Sonuçlar Masumlar Apartmanı Dizisini Final Yaptırır! Milyonlar Şok İçerisinde Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor? mask
Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda Dizisinde Geri Dönülmez Karar! Bir Ayrılığın Daha Yaşanacağı Resmen Duyuruldu! Öyle Bir Şey Olacak Ki... mask
Kırmızı Oda Dizisinde Geri Dönülmez Karar! Bir Ayrılığın Daha Yaşanacağı Resmen Duyuruldu! Öyle Bir Şey Olacak Ki...
Survivor'da Melis O İsmin Adını Bile Anmadı! Elendiği Gibi Sildi! Artık Her Şey Aleyna Kalaycıoğlu'nun Elinde! "Kap Şu Batuhan'ı!" mask
Survivor'da Melis O İsmin Adını Bile Anmadı! Elendiği Gibi Sildi! Artık Her Şey Aleyna Kalaycıoğlu'nun Elinde! "Kap Şu Batuhan'ı!"
Sigara Satışı Yasaklandı Mı, Marketlerde Sigara Satışı Yasak Mı? Marketlerde Hangi Ürünlerin Satışı Yasaklandı? mask
Sigara Satışı Yasaklandı Mı, Marketlerde Sigara Satışı Yasak Mı? Marketlerde Hangi Ürünlerin Satışı Yasaklandı?
Dersim Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Tunceli'ye Neden Dersim Diyorlar? mask
Dersim Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Tunceli'ye Neden Dersim Diyorlar?
Dizi Bitti, Arkadaşlık Gitti! İki İsimde Birbirine Resmen Resti Çekti! Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Başka Bir Şey! Neler Oluyor? mask
Dizi Bitti, Arkadaşlık Gitti! İki İsimde Birbirine Resmen Resti Çekti! Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Başka Bir Şey! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL