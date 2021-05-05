Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Sayılı Günler Kaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak! Karar Verildi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin final tarihi resmen açıklandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olarak seyirciler karşısına çıkan başarılı dizide sular durulmuyor. Hem oyuncularıyla hem de hikayesiyle akıllara kazınan Sadakatsiz dizisi için hayranları ise "Allah Arka Sokaklar ömrü versin" gibi birçok yorum atıyorlar.
Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin sezon finali ilişkin yeni bilgiler gelmeye başladı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte birçok dizi final yapacağını duyurmuş ve ekranlardan çekilme kararı almıştı.
Her hafta yeni bölümlerini Çarşamba günü yayınlayan dizinin izleyicisi ise şok içerisinde kalıyor. Farklı gelişmeleri hikayeye ilginç bir şekilde yerleştiren Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ise bu akşam ekranlara gelecek. Peki, dizinin final tarihi ne zaman?
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05 May 2021 - 18:45 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.