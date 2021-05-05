Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!"
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde yer alan Demet Özdemir ve Engin Öztürk, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Finaline kısa bir süre kalan dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümü ise merakla bekleniyor. Demet Özdemir ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla rol arkadaşıyla dalga geçtiği anları kamera kaydına aldı. Neler oluyor?
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yerini alan Demet Özdemir hem setten hem de kişisel hayatından paylaşımlar yaparak sevenlerinin beğenisini topluyor. Ünü sadece Türkiye'ye sığmayan Demet Özdemir'in yabancı ülkelerden takipçileri bulunuyor. Her paylaşımıyla olay olan Demet Özdemir bu seferde rol arkadaşını paylaşarak olay yarattı.
Dizideki uyumlarından dolayı sevilerek takip edilen bir çift olan Demet Özdemir ve Engin Öztürk eğlenceli paylaşımlar yaparak sevenlerinin yüzlerini güldürüyor. Özellikle Demet Özdemir gün içinde 6 - 7 hikaye atarak hem kendini hem de özel hayatını gözler önüne seriyor. Özdemir'in son paylaşımı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dalga geçiyor' olarak algılandı.
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05 May 2021 - 19:23 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.