Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yerini alan Demet Özdemir hem setten hem de kişisel hayatından paylaşımlar yaparak sevenlerinin beğenisini topluyor. Ünü sadece Türkiye'ye sığmayan Demet Özdemir'in yabancı ülkelerden takipçileri bulunuyor. Her paylaşımıyla olay olan Demet Özdemir bu seferde rol arkadaşını paylaşarak olay yarattı.

Dizideki uyumlarından dolayı sevilerek takip edilen bir çift olan Demet Özdemir ve Engin Öztürk eğlenceli paylaşımlar yaparak sevenlerinin yüzlerini güldürüyor. Özellikle Demet Özdemir gün içinde 6 - 7 hikaye atarak hem kendini hem de özel hayatını gözler önüne seriyor. Özdemir'in son paylaşımı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dalga geçiyor' olarak algılandı.



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