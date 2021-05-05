Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 May 2021 - 19:47 G: 05 May 2021 - 20:23

Müge Anlı Fırtına Gibi Esiyormuş! Gençlik Fotoğrafını Paylaştı, Olanlar Oldu! Şimdiki Halinden Eser Yok!

ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu olan Müge Anlı gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sevilen sunucunun bu paylaşımı ise kısa sürede Instagram'da yankılandı. Adeta fırtına gibi esen gençliğinin güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Müge Anlı'nın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süre önce açmış olduğu sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan Müge Anlı, sadece 1 gün içerisinde bir milyon takipçiye ulaşmış ve bunu programında duyurmuştu. Sosyal medya hesabından birçok yardımda bulunacağını da dile getiren Müge Anlı, şu sıralar günlük hayatından ve programdan paylaşımlar yapıyor. 

ATV ekranlarında fırtına gibi esen ve birçok sorunların çözümü olan Müge Anlı son paylaşımıyla ise dikkatleri tamamen üzerine çekti. Sosyal medyada 20'li yaşlarını paylaşan kullanıcıların akımına katılan Müge Anlı, kendisinin 20'li yaşlarından da bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

05 May 2021 - 19:47 Ankara- Popüler Haber

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!" mask
Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!"
Dizi Bitti, Arkadaşlık Gitti! İki İsimde Birbirine Resmen Resti Çekti! Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Başka Bir Şey! Neler Oluyor? mask
Dizi Bitti, Arkadaşlık Gitti! İki İsimde Birbirine Resmen Resti Çekti! Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Başka Bir Şey! Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Bikinili Paylaşımıyla Akılları Başlardan Aldı! Görenler Nefes Nefese Kalıyor! “Aman Yasmin!” mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Bikinili Paylaşımıyla Akılları Başlardan Aldı! Görenler Nefes Nefese Kalıyor! “Aman Yasmin!”
Müge Anlı Esra Erol'un Adını Bile Duymak İstemiyor! Esra Erol'u Sildi Attı, O Hamle Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Meğer Müge Anlı... mask
Müge Anlı Esra Erol'un Adını Bile Duymak İstemiyor! Esra Erol'u Sildi Attı, O Hamle Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Meğer Müge Anlı...
Sadakatsiz Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş ki, Ters Köşe Olmuş! Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı! Meğer Özge Özder… mask
Sadakatsiz Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş ki, Ters Köşe Olmuş! Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı! Meğer Özge Özder…
Trendyol Resmen Delirdi! "Yok Artık" Evinizi, Mutfağınızı, Dolabınızı Doldurun! Daha Ucuzu Yok, Bedava Niyetine Dağıtıyor! mask
Trendyol Resmen Delirdi! "Yok Artık" Evinizi, Mutfağınızı, Dolabınızı Doldurun! Daha Ucuzu Yok, Bedava Niyetine Dağıtıyor!
Hande Erçel Sonunda İtiraf Etti! Kerem Bürsin'le Aşkını Tek Tek Anlattı! Açıklaması Olay Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Sonunda İtiraf Etti! Kerem Bürsin'le Aşkını Tek Tek Anlattı! Açıklaması Olay Oldu! Neler Oluyor?
Hande Erçel'in En Yakın Arkadaşından Skandal Görseller! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Milyonlar "Estetik" Diyor! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel'in En Yakın Arkadaşından Skandal Görseller! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Milyonlar "Estetik" Diyor! Neler Oluyor?
Demet Özdemir'den Hem Şıklık Hem Servet Şov! Havasını Attı, Düşmanlarını Çatlattı! Tek Bir Fotoğraf Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir'den Hem Şıklık Hem Servet Şov! Havasını Attı, Düşmanlarını Çatlattı! Tek Bir Fotoğraf Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Maraşlı'nın Mahur'u Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu! Burak Deniz İçin Değil Ama O İsim İçin Konuştu! “Aşkın Tanımı Hep..." mask
Maraşlı'nın Mahur'u Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu! Burak Deniz İçin Değil Ama O İsim İçin Konuştu! “Aşkın Tanımı Hep..."
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor'da Kırmızı ve Mavi Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Yeni Dönemi Başlattı! Reyting Rekorlarını Kırıp Geçecek! "Kıyamet Gibi Takımlar!" mask
Survivor'da Kırmızı ve Mavi Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Yeni Dönemi Başlattı! Reyting Rekorlarını Kırıp Geçecek! "Kıyamet Gibi Takımlar!"
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kerem Alışık 'Kovuldu!' Bedensel Engelli Set Çalışanını Evire Çevire Dövmüştü, Sonu Fena Oldu! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kerem Alışık 'Kovuldu!' Bedensel Engelli Set Çalışanını Evire Çevire Dövmüştü, Sonu Fena Oldu! Neler Oluyor?
Müge Anlı Fırtına Gibi Esiyormuş! Gençlik Fotoğrafını Paylaştı, Olanlar Oldu! Şimdiki Halinden Eser Yok! mask
Müge Anlı Fırtına Gibi Esiyormuş! Gençlik Fotoğrafını Paylaştı, Olanlar Oldu! Şimdiki Halinden Eser Yok!
Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!" mask
Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!"
Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Sayılı Günler Kaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak! Karar Verildi! mask
Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Sayılı Günler Kaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak! Karar Verildi!
Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor? mask
Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL