Müge Anlı Fırtına Gibi Esiyormuş! Gençlik Fotoğrafını Paylaştı, Olanlar Oldu! Şimdiki Halinden Eser Yok!
ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu olan Müge Anlı gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sevilen sunucunun bu paylaşımı ise kısa sürede Instagram'da yankılandı. Adeta fırtına gibi esen gençliğinin güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Müge Anlı'nın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Kısa bir süre önce açmış olduğu sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan Müge Anlı, sadece 1 gün içerisinde bir milyon takipçiye ulaşmış ve bunu programında duyurmuştu. Sosyal medya hesabından birçok yardımda bulunacağını da dile getiren Müge Anlı, şu sıralar günlük hayatından ve programdan paylaşımlar yapıyor.
ATV ekranlarında fırtına gibi esen ve birçok sorunların çözümü olan Müge Anlı son paylaşımıyla ise dikkatleri tamamen üzerine çekti. Sosyal medyada 20'li yaşlarını paylaşan kullanıcıların akımına katılan Müge Anlı, kendisinin 20'li yaşlarından da bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
05 May 2021 - 19:47 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.