Müge Anlı Fırtına Gibi Esiyormuş! Gençlik Fotoğrafını Paylaştı, Olanlar Oldu! Şimdiki Halinden Eser Yok!

Kısa bir süre önce açmış olduğu sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan Müge Anlı, sadece 1 gün içerisinde bir milyon takipçiye ulaşmış ve bunu programında duyurmuştu. Sosyal medya hesabından birçok yardımda bulunacağını da dile getiren Müge Anlı, şu sıralar günlük hayatından ve programdan paylaşımlar yapıyor.

ATV ekranlarında fırtına gibi esen ve birçok sorunların çözümü olan Müge Anlı son paylaşımıyla ise dikkatleri tamamen üzerine çekti. Sosyal medyada 20'li yaşlarını paylaşan kullanıcıların akımına katılan Müge Anlı, kendisinin 20'li yaşlarından da bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.



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