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- 06 May 2021 - 20:09

Müge Anlı'nın Bu Halini Görenler Donup Kaldı! "Nereden Nereye...", "Evimizin Kızı Böyle Miymiş, Vay Be" Çalkalanıyor...

ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu olan Müge Anlı gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sevilen sunucunun bu paylaşımı ise kısa sürede Instagram'da yankılandı. Adeta fırtına gibi esen gençliğinin güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Müge Anlı'nın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süre önce açmış olduğu sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan Müge Anlı, sadece 1 gün içerisinde bir milyon takipçiye ulaşmış ve bunu programında duyurmuştu. Sosyal medya hesabından birçok yardımda bulunacağını da dile getiren Müge Anlı, şu sıralar günlük hayatından ve programdan paylaşımlar yapıyor. 

ATV ekranlarında fırtına gibi esen ve birçok sorunların çözümü olan Müge Anlı son paylaşımıyla ise dikkatleri tamamen üzerine çekti. Sosyal medyada 20'li yaşlarını paylaşan kullanıcıların akımına katılan Müge Anlı, kendisinin 20'li yaşlarından da bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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06 May 2021 - 20:09 Ankara- Popüler Haber

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