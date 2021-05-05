Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 May 2021 - 20:22 G: 05 May 2021 - 20:58

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kerem Alışık 'Kovuldu!' Bedensel Engelli Set Çalışanını Evire Çevire Dövmüştü, Sonu Fena Oldu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finaline sayılı günler kala dizinin setinden sular durulmuyor. Neredeyse her set günü ayrı bir olay yaşanırken Kerem Alışık hakkında ortaya atılan iddia milyonları şok içerisinde bıraktı. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümü Perşembe akşamı yayınlanacaktı fakat gelen iddialar milyonları arafta bıraktı. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yolova, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer yerinden oynadı! İddiaların odağında olan Kerem Alışık'ın dizi setinden kovulduğu gündeme bomba gibi düştü. 

Kısa bir süre önce Kerem Alışık'ın Murat Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" ifadesiyle hakaret ettiği açıklanmıştı. Murat Ünalmış'ın ise Kerem Alışık'ın bu sözleri karşısında sessiz kalmayarak olayı savcılığa taşıdığı da gündeme gelen olaylardan biriydi. Kısa sürede milyonları şoka sokan olaylara bir yenisi daha eklendi. Neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

05 May 2021 - 20:22 Ankara- Popüler Haber

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumiyet'in Ela'sı İhanet'e Mi Karıştı! O İsim İlayda Alişan İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor? mask
Masumiyet'in Ela'sı İhanet'e Mi Karıştı! O İsim İlayda Alişan İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor?
Survivor'da Kırmızı ve Mavi Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Yeni Dönemi Başlattı! Reyting Rekorlarını Kırıp Geçecek! "Kıyamet Gibi Takımlar!" mask
Survivor'da Kırmızı ve Mavi Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Yeni Dönemi Başlattı! Reyting Rekorlarını Kırıp Geçecek! "Kıyamet Gibi Takımlar!"
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kerem Alışık 'Kovuldu!' Bedensel Engelli Set Çalışanını Evire Çevire Dövmüştü, Sonu Fena Oldu! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kerem Alışık 'Kovuldu!' Bedensel Engelli Set Çalışanını Evire Çevire Dövmüştü, Sonu Fena Oldu! Neler Oluyor?
Müge Anlı Fırtına Gibi Esiyormuş! Gençlik Fotoğrafını Paylaştı, Olanlar Oldu! Şimdiki Halinden Eser Yok! mask
Müge Anlı Fırtına Gibi Esiyormuş! Gençlik Fotoğrafını Paylaştı, Olanlar Oldu! Şimdiki Halinden Eser Yok!
Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!" mask
Demet Özdemir Rol Arkadaşıyla Fena Dalga Geçti! Sosyal Medyadan O Anları Paylaştı! "Onun Arabası Var!"
Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Sayılı Günler Kaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak! Karar Verildi! mask
Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Sayılı Günler Kaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak! Karar Verildi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL