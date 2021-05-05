Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kerem Alışık 'Kovuldu!' Bedensel Engelli Set Çalışanını Evire Çevire Dövmüştü, Sonu Fena Oldu! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finaline sayılı günler kala dizinin setinden sular durulmuyor. Neredeyse her set günü ayrı bir olay yaşanırken Kerem Alışık hakkında ortaya atılan iddia milyonları şok içerisinde bıraktı. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümü Perşembe akşamı yayınlanacaktı fakat gelen iddialar milyonları arafta bıraktı. Neler oluyor?
Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yolova, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer yerinden oynadı! İddiaların odağında olan Kerem Alışık'ın dizi setinden kovulduğu gündeme bomba gibi düştü.
Kısa bir süre önce Kerem Alışık'ın Murat Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" ifadesiyle hakaret ettiği açıklanmıştı. Murat Ünalmış'ın ise Kerem Alışık'ın bu sözleri karşısında sessiz kalmayarak olayı savcılığa taşıdığı da gündeme gelen olaylardan biriydi. Kısa sürede milyonları şoka sokan olaylara bir yenisi daha eklendi. Neler oluyor?
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05 May 2021 - 20:22 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.