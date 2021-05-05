Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kerem Alışık 'Kovuldu!' Bedensel Engelli Set Çalışanını Evire Çevire Dövmüştü, Sonu Fena Oldu! Neler Oluyor?

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yolova, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer yerinden oynadı! İddiaların odağında olan Kerem Alışık'ın dizi setinden kovulduğu gündeme bomba gibi düştü.

Kısa bir süre önce Kerem Alışık'ın Murat Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" ifadesiyle hakaret ettiği açıklanmıştı. Murat Ünalmış'ın ise Kerem Alışık'ın bu sözleri karşısında sessiz kalmayarak olayı savcılığa taşıdığı da gündeme gelen olaylardan biriydi. Kısa sürede milyonları şoka sokan olaylara bir yenisi daha eklendi. Neler oluyor?



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