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- 05 May 2021 - 21:35 G: 05 May 2021 - 21:54

Masumiyet'in Ela'sı İhanet'e Mi Karıştı! O İsim İlayda Alişan İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet'te Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan hakkında skandal ithamlar yapılmaya başlandı. Kısa bir süre önce Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu olan Halit Can Sarı ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen İlayda Alişan hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son dönemlerde yıldızı parlayan ünlülerden biri olan İlayda Alişan adının Halit Can Sarı ile aşk dedikodularına karışmasına bir şey dememişken birde üzerine bu aşkın bir ihanetten doğduğu iddialrı eklenince sosyal medya çalkalanmaya başladı. Ramo dizisinde Vuslat karakterine hayat vererek tanınan Devrim Özkan ise şok açıklamalarda bulundu. 

Sevilen oyuncuların yıldızları parlarken ortaya atılan iddialar ise iki isminde hayranlarını şok içerisinde bıraktı. İlayda Alişan ve Halit Can Sarı 'Şampiyon' dizisinde çok güzel bir çifte hayat veriyorlardı. İkilinin hayranları filmden sonra birlikte olmaları için ısrar etmiştiler. Peki, neler oldu da ortalık karıştı?

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05 May 2021 - 21:35 Ankara- Popüler Haber

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