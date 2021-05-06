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- 06 May 2021 - 10:16 G: 06 May 2021 - 10:19

6 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara'da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Ankara 6 Mayıs 2021 elektrik kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte detaylar...

Ali Kurt
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Ankara 6 Mayıs 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ ilde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte yıl boyunca gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşların elektrik hizmetlerinden kesintisiz, sürekli olarak faydalanabilmesi ve elektrik sistemlerinde beklenmedik arızaların oluşmaması için yapılan bu çalışmalar esnasında yaşanan planlı elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Vatandaşlar Ankara’da elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeleri ve saat aralıklarını güncel olarak takip ediyor. EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden kesintilerle ilgili vatandaşları bilgilediriyor.

06 May 2021 - 10:16 - Yaşam

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