Kalben Çileden Çıktı! Takipçisine Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Sosyal Medya Sallandı! "Hakaret Etseydi Daha İyiydi!"
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kalben çileden çıktı. Sosyal medya hesabına gelen bir mesajın ekran görüntüsünü alarak takipçisine yapmış olduğu açıklama milyonları şok içerisinde bıraktı. Paylaşımından hemen sonra sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Kalben sevenlerini de şaşkınlığa uğrattı.
Açıklamasından sonra sosyal medyayı ikiye bölen Kalben'e binlerce yorum arka arkaya gelmeye başladı. Kimileri Kalben'in açıklamasını çok doğru ve olması gerektiği gibi bulurken kimileri ise bu yorumun yanış olduğunu açıklayan yorumlar yaptı. 35 yaşındaki güzel şarkıcı Kalben Sağdıç, o paylaşımıyla Twitter'ı ve Instagram uygulamasını salladı.
Takipçisinin kendisine atmış olduğu mesajın ekran görüntüsünü alarak; takipçilerine de cevabını gösteren Kalben, "Hakaret etse daha iyiydi bu çok ağır olmuş!", "Ağzına sağlık kral kadın!", "Yaptığı çok yanlış özelden söyleyebilirdi" gibi birçok yorum aldı. Peki, Kalben ne dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.