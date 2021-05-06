Kalben Çileden Çıktı! Takipçisine Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Sosyal Medya Sallandı! "Hakaret Etseydi Daha İyiydi!"

Açıklamasından sonra sosyal medyayı ikiye bölen Kalben'e binlerce yorum arka arkaya gelmeye başladı. Kimileri Kalben'in açıklamasını çok doğru ve olması gerektiği gibi bulurken kimileri ise bu yorumun yanış olduğunu açıklayan yorumlar yaptı. 35 yaşındaki güzel şarkıcı Kalben Sağdıç, o paylaşımıyla Twitter'ı ve Instagram uygulamasını salladı.

Takipçisinin kendisine atmış olduğu mesajın ekran görüntüsünü alarak; takipçilerine de cevabını gösteren Kalben, "Hakaret etse daha iyiydi bu çok ağır olmuş!", "Ağzına sağlık kral kadın!", "Yaptığı çok yanlış özelden söyleyebilirdi" gibi birçok yorum aldı. Peki, Kalben ne dedi?



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