Sadakatsiz Dizisine Üçüncü Kadın Şoku! Derin ve Asya Hapı Yuttu! Volkan Şimdi Ayvayı Yiyecek! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisine üçüncü kadın şoku! Dün akşam ekranlara gelen son bölümde yaşanılan seyircileri şok içerisinde bıraktı. Asya ve Derin'in kaçırılmasının hemen ardından sağ salim kurtulmaları seyircilere derin bir nefes aldırmıştı. Fakat ekranlara gelecek olan yeni bölüme ait iddialar ortalığın karışmasına neden oldu.
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı sevilen dizinin 28. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Reyting rekorlarını kıran başarılı dizinin son bölümünde Derin büyük bir oyun oynamaya karar verdi ve Asya'yı kendisinin kaçırılmasından sorumlu kişi olarak gösterdi. Bunun üzerine polislere yalan ifade verdi.
İfadeden çıkan Derin'in arkasından ise Asya polislere ifade vermek için içeriye girdi. Kendisini suçlayan polislere karşılık olarak sessiz kalmayı sürdüren Asya, en sonunda çileden çıktı. Volkan ise Derin'in oyununu fark ettiğini dile getirdi. Gönül ise kızının aşık olmadığını sadece saplantılı bir ilişkisi olduğunu açıkladı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>
06 May 2021 - 10:54 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.