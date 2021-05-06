Sadakatsiz Dizisine Üçüncü Kadın Şoku! Derin ve Asya Hapı Yuttu! Volkan Şimdi Ayvayı Yiyecek! Neler Oluyor?

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı sevilen dizinin 28. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Reyting rekorlarını kıran başarılı dizinin son bölümünde Derin büyük bir oyun oynamaya karar verdi ve Asya'yı kendisinin kaçırılmasından sorumlu kişi olarak gösterdi. Bunun üzerine polislere yalan ifade verdi.

İfadeden çıkan Derin'in arkasından ise Asya polislere ifade vermek için içeriye girdi. Kendisini suçlayan polislere karşılık olarak sessiz kalmayı sürdüren Asya, en sonunda çileden çıktı. Volkan ise Derin'in oyununu fark ettiğini dile getirdi. Gönül ise kızının aşık olmadığını sadece saplantılı bir ilişkisi olduğunu açıkladı.



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