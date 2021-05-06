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- 06 May 2021 - 11:23 G: 06 May 2021 - 12:01

Survivor'da Skandal Anlaşma! Acun Ilıcalı Duyarsa Diskalifiyeler Arka Arkaya Olacak! Meğer İki İsim Otel Odasında...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da finale kısa bir süre kalmışken ortaya çıkan anlaşma milyonları şok içerisinde bıraktı. Her bölüm seyircisine farklı bir izlenim bırakan ve seyir keyfi yüksek olan yarışmada ortaya çıkan skandal anlaşmadan sonra gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Eğer Acun Ilıcalı bu anlaşmayı duyarsa iki isminde fişini çekebilir...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor'da finale ise sayılı zaman kaldı. Her hafta farklı bir ismin adadan ayrıldığı yarışmada en son elenen isim Melis olmuştu. Melis'in elenmesiyle birlikte adada dengelerde değişmişti. Ortaya atılan bir gerçekse dikkatleri üzerine çekti. Meğer iki isim otel odasında... 

Survivor'da yer alan Batuhan ve o isim yarışma başlamadan önce bir araya gelerek bir sözleşme imzalamış. Sözleşmenin maddelerine üstün körü değinen Batuhan şok etkisi yaratmıştı. İşin perde arkasındaki sır ise kısa bir süre önce ortaya çıktı. Bunun üzerin Acun Ilıcalı'nın iki ismi de kural ihlalinden dolayı diskalifiye edeceği iddia edilmeye başlandı.

Batuhan'ın açıklamasını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>>

06 May 2021 - 11:23 Ankara- Survivor 2021

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