Survivor'da Skandal Anlaşma! Acun Ilıcalı Duyarsa Diskalifiyeler Arka Arkaya Olacak! Meğer İki İsim Otel Odasında...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor'da finale ise sayılı zaman kaldı. Her hafta farklı bir ismin adadan ayrıldığı yarışmada en son elenen isim Melis olmuştu. Melis'in elenmesiyle birlikte adada dengelerde değişmişti. Ortaya atılan bir gerçekse dikkatleri üzerine çekti. Meğer iki isim otel odasında...

Survivor'da yer alan Batuhan ve o isim yarışma başlamadan önce bir araya gelerek bir sözleşme imzalamış. Sözleşmenin maddelerine üstün körü değinen Batuhan şok etkisi yaratmıştı. İşin perde arkasındaki sır ise kısa bir süre önce ortaya çıktı. Bunun üzerin Acun Ilıcalı'nın iki ismi de kural ihlalinden dolayı diskalifiye edeceği iddia edilmeye başlandı.



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