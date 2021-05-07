"Masumiyet Dizisi Yayından Kaldırılıyor!" Yine Bir Şiddet Sahnesi Ekranlara Verildi, Milyonlar Linç Etti! "Yazıklar Olsun"

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı oyuncunun yer aldığı dizi, başarılı bir şekilde ilerliyor. Ela isimli genç bir kızın yasak aşkından yaşadığı hem psikolojik hem de fiziksel şiddeti konu alan dizide çelişkiler ve entrikalarda izleyenleri şok içerisinde bırakıyor. Dizinin son bölümünde ise İlker Ela'yı şiddet uyguladığı yere davet etti. Ela ise saplantılı aşık olduğu adamın yanına giderek krize davetiye çıkarttı.

Yayınlanan 11. bölümde Ela, İlker'in davetini geri çevirmedi ve sandalye ile vurarak kendisini bayılttığı eve geldi. "Yeniden buraya gelmek ne kadar garip" sözlerini dile getiren Ela'ya karışık olarak ise İlker "Bana şu sıralar her şey çok garip geliyor" sözlerini dile getirdi.



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