"Masumiyet Dizisi Yayından Kaldırılıyor!" Yine Bir Şiddet Sahnesi Ekranlara Verildi, Milyonlar Linç Etti! "Yazıklar Olsun"
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinin dün akşam ekranlara son bölümü geldi. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan dizinin 11. Bölümündeki bir sahne ise seyirciyi çileden çıkarttı. Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetti konu olarak ele alan dizide İlker yine yaptı yapacağını. Ela’yı köşeye sıkıştırarak üzerine yürüyen İlker, seyircilerden şok tepkiler aldı. O korkunç sahne ise milyonların titremesine neden oldu.
Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı oyuncunun yer aldığı dizi, başarılı bir şekilde ilerliyor. Ela isimli genç bir kızın yasak aşkından yaşadığı hem psikolojik hem de fiziksel şiddeti konu alan dizide çelişkiler ve entrikalarda izleyenleri şok içerisinde bırakıyor. Dizinin son bölümünde ise İlker Ela'yı şiddet uyguladığı yere davet etti. Ela ise saplantılı aşık olduğu adamın yanına giderek krize davetiye çıkarttı.
Yayınlanan 11. bölümde Ela, İlker'in davetini geri çevirmedi ve sandalye ile vurarak kendisini bayılttığı eve geldi. "Yeniden buraya gelmek ne kadar garip" sözlerini dile getiren Ela'ya karışık olarak ise İlker "Bana şu sıralar her şey çok garip geliyor" sözlerini dile getirdi.
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07 May 2021 - 20:30 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.