Fahriye Evcen Şova Kalktı! Tüm Ünlülere Restini Çekti, Evlere Ateş Saldı! Milyonlar O Gönderiye Kilitlendi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun bu paylaşımından hemen sonra ise sosyal medyada büyük bir yarışma başladı. Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Fahriye Evcen'in yapmış odluğu spor şıklığı paylaşımında makyajının yok denecek kadar az olması ise diğer ünlülere çekilmiş bir rest olarak yorumlandı.
Burak Özçivit ile evlendikten sonra oyunculu kariyerine uzun bir ara veren Fahriye Evcen sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hem hikaye hem de gönderi atarak takipçilerinin beğenisini alan Fahriye Evcen son paylaşımında ise evlere resmen ateş saldı. Milyonlarca kişiyi bir gönderiye kilitleyen Evcen, odak merkezi haline geldi.
Hem makyajlı hem de makyajsız güzel olan ünlüler kervanının ilk sıralarında yerini alan Fahriye Evcen adeta rest çekerek; az makyajla çok güzel olmanın meydanını okudu. Yaklaşık bir saat önce paylaşım yapan Evcen, kısa sürede doğal güzelliğine binlerce yorum aldı.
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06 May 2021 - 16:40 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.