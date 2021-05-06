Fahriye Evcen Şova Kalktı! Tüm Ünlülere Restini Çekti, Evlere Ateş Saldı! Milyonlar O Gönderiye Kilitlendi! Neler Oluyor?

Burak Özçivit ile evlendikten sonra oyunculu kariyerine uzun bir ara veren Fahriye Evcen sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hem hikaye hem de gönderi atarak takipçilerinin beğenisini alan Fahriye Evcen son paylaşımında ise evlere resmen ateş saldı. Milyonlarca kişiyi bir gönderiye kilitleyen Evcen, odak merkezi haline geldi.

Hem makyajlı hem de makyajsız güzel olan ünlüler kervanının ilk sıralarında yerini alan Fahriye Evcen adeta rest çekerek; az makyajla çok güzel olmanın meydanını okudu. Yaklaşık bir saat önce paylaşım yapan Evcen, kısa sürede doğal güzelliğine binlerce yorum aldı.



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