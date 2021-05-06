Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu’na Karşı Hislerini Dile Getirdi! Bundan Sonra Kırmızı Takım Aşk Kokacak! Ayşe Restini Çekti! “O Kadar Mutluyum Ki..”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada her bölüm seyirciyi ekranlara kilitliyor. Dün akşamki bölüm ise seyircilerin akıllarına kazındı. Kırmızı takımda yer alan isimler; İsmail Balaban, Batuhan, Berkay, Aleyna K. , Aleyna Ç. olurken, Mavi takımda yer alan isimler ise Poyraz, Sergen, Dora, Steven, Merve Aydın, Ayşe olmuştu. Yarışmanın yeni bölümüne ait fragmansa kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanın hemen arkasından ise binlerce izleyici, "Bundan sonra kırmızı takım aşk kokacak" yorumlarını yaptı.

Heyecanı yüksek olan yarışmanın yeni bölüme ait fragmanda ise seyircileri şaşırtacak ilk itiraflar geldi. Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında hislerini açıklarken; Ayşe ise Kırmızı takıma restini çekti ve olay sözlerini dile getirdi. Ortalığı karıştıracak sözler dile getiren Ayşe’ye karşılık olarak ise Aleyna Kalaycıoğlu’ndan açıklama geldi.



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