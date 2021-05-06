Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu’na Karşı Hislerini Dile Getirdi! Bundan Sonra Kırmızı Takım Aşk Kokacak! Ayşe Restini Çekti! “O Kadar Mutluyum Ki..”
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dengeler dün akşam ekranlara gelen son bölümde resmen değişti. Melis’in adadan ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı takımların karışacağını dile getirmiş ve yeni takımları açıklamıştı. Survivor’da isimleri aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan’ın aynı takımda yer alması ise özellikle sevenlerinin kalplerini yerinden çıkartmıştı. Peki, Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında neler dedi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada her bölüm seyirciyi ekranlara kilitliyor. Dün akşamki bölüm ise seyircilerin akıllarına kazındı. Kırmızı takımda yer alan isimler; İsmail Balaban, Batuhan, Berkay, Aleyna K. , Aleyna Ç. olurken, Mavi takımda yer alan isimler ise Poyraz, Sergen, Dora, Steven, Merve Aydın, Ayşe olmuştu. Yarışmanın yeni bölümüne ait fragmansa kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanın hemen arkasından ise binlerce izleyici, "Bundan sonra kırmızı takım aşk kokacak" yorumlarını yaptı.
Heyecanı yüksek olan yarışmanın yeni bölüme ait fragmanda ise seyircileri şaşırtacak ilk itiraflar geldi. Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında hislerini açıklarken; Ayşe ise Kırmızı takıma restini çekti ve olay sözlerini dile getirdi. Ortalığı karıştıracak sözler dile getiren Ayşe’ye karşılık olarak ise Aleyna Kalaycıoğlu’ndan açıklama geldi.
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06 May 2021 - 17:43 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Melek - Çok güzel bir yarışma ya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.