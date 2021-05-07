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07 May 2021 - 18:30

Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Veren Hata! Sosyal Medya Çalkalanıyor… “Yayından Kaldırılabilir..."

Kuruluş Osman izleyenleri, meydana gelen senaryo hatası sebebiyle büyük tepki gösterdi. Normal şartlar altında tarihte farklı gerçekleşen bir olayın, dizide farklı bir şekilde ele alındığını belirten seyirciler; “bu kadar basit bir şeyi bile yanlış yapmazsanız be kardeşim” benzeri yorumlar yaptı.