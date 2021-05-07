07 May 2021 - 18:30 Güncelleme: 07 May 2021 - 18:31
Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Veren Hata! Sosyal Medya Çalkalanıyor… “Yayından Kaldırılabilir..."
Kuruluş Osman izleyenleri, meydana gelen senaryo hatası sebebiyle büyük tepki gösterdi. Normal şartlar altında tarihte farklı gerçekleşen bir olayın, dizide farklı bir şekilde ele alındığını belirten seyirciler; “bu kadar basit bir şeyi bile yanlış yapmazsanız be kardeşim” benzeri yorumlar yaptı.
ATV ekranlarında Çarşamba günlerinin yıldızı olan ve reyting rekorları üzerine rekor kıran Kuruluş Osman dizisinde yaşanan senaryo hatası herkesi şaşkına çevirdi. Dün akşam saatlerinde o sahnenin yayınlanmasından yaklaşık 2 saat sonra çok sayıda kişi bu olayı konuştu.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# Kuruluş Osman, atv, kuruluş osman atv, kuruluş osman senaryo hatası, kuruluş osman senaryo, kuruluş osman osman bey, osman bey mahun hatun, kuruluş osman 6 mayıs 2021, kuruluş osman son bölümde yaşananlar, kuruluş osman çekim hataları, kuruluş osman bala hatun, kuruluş osman mahun hatun bala hatun, kuruluş osman son bölüm, kuruluş osman senaryo hataları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.