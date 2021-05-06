Fahriye Evcen'den Hande Erçel'e 100. Rest! Tahtını Geri Alıyor, Erçel Siliniyor! Evcen'den Gelen Anne Atağı Herkesi Şaşırttı...
Fahriye Evcen; mükemmel fiziği, herkesi hayran bırakan güzelliğiyle birlikte sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ekranların ve magazin dünyasının başarılı ismi olan Evcen ile Erçel, sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık karşılaştırılıyor. Bir dönem sosyal medyada ve ekranlarda pasif kalan Evcen, tam o dönemde ortaya çıkan ve birden bire saman alevi gibi parlayan Erçel'den tahtını geri alıyor! Anne atağı, herkesi şaşkına çevirdi.
Burak Özçivit'le son derece mutlu bir evliliğe sahip olan ekranların sevilen ismi, güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan isimler arasında kendini gösteriyor. Fahriye Evcen, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Bu paylaşımlar karşısında hayranları ise; "kaybettiği tahtını geri almaya geliyor" yorumları altına imza atıyor!
Sanat Dünyası'nda parmakla gösterilen çiftlerden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, dizi aşkını gerçek hayata taşıyarak büyük alkış almışlardı. Aynı senaryoyu Hande Erçel ve Kerem Bürsin de yaşayınca; "bu kadar benzerlik olur" yorumları yapıldı. Devamında ise Erçel ile Evcen karşılaştırılmaya başlandı! Evcen, kaybettiği tahtını geri almaya geliyor manşetleri atılırken, son yapılan paylaşımın etkileşimi ise görenleri şaşkına uğrattı!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.