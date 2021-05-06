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- 06 May 2021 - 18:10 G: 06 May 2021 - 18:36

Fahriye Evcen'den Hande Erçel'e 100. Rest! Tahtını Geri Alıyor, Erçel Siliniyor! Evcen'den Gelen Anne Atağı Herkesi Şaşırttı...

Fahriye Evcen; mükemmel fiziği, herkesi hayran bırakan güzelliğiyle birlikte sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ekranların ve magazin dünyasının başarılı ismi olan Evcen ile Erçel, sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık karşılaştırılıyor. Bir dönem sosyal medyada ve ekranlarda pasif kalan Evcen, tam o dönemde ortaya çıkan ve birden bire saman alevi gibi parlayan Erçel'den tahtını geri alıyor! Anne atağı, herkesi şaşkına çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Burak Özçivit'le son derece mutlu bir evliliğe sahip olan ekranların sevilen ismi, güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan isimler arasında kendini gösteriyor. Fahriye Evcen, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Bu paylaşımlar karşısında hayranları ise; "kaybettiği tahtını geri almaya geliyor" yorumları altına imza atıyor! 

Sanat Dünyası'nda parmakla gösterilen çiftlerden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, dizi aşkını gerçek hayata taşıyarak büyük alkış almışlardı. Aynı senaryoyu Hande Erçel ve Kerem Bürsin de yaşayınca; "bu kadar benzerlik olur" yorumları yapıldı. Devamında ise Erçel ile Evcen karşılaştırılmaya başlandı! Evcen, kaybettiği tahtını geri almaya geliyor manşetleri atılırken, son yapılan paylaşımın etkileşimi ise görenleri şaşkına uğrattı!

06 May 2021 - 18:10 Ankara- Yaşam

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