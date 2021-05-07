Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak!
Survivor tarihinin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük ifşası yayınlandı. İsmail Balaban bilmecesi sonunda bitti! Ünlüler takımının kazandığı iletişim ödülünde yaşananlar tüm Türkiye'yi çok büyük bir şekilde sallarken, son netlikler bugünlerde kazanılıyor ve gerçekler bir bir belli oluyor. Ortaya çıkan gerçek, yıllardır devam eden Survivor'ın en büyük ifşa olayı olarak değerlendirildi.
İsmail Balaban'ın annesinin, ödül oyununda nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili söylediği "o kız senin bırakıp gittiğin kız değil" sözleri; büyük gündem oluşturmuş ve günlerce konuşulmuştu. Nişanı attığını belirten Balaban'ın annesinin açıklamaları sonrasında işin perde arkasındaki sır herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Balaban, daha sonrasında nişanlısıyla iletişime geçti ve konu SMS'e bağlandı. "SMS'in düşer diye benim ön planda olmamı istemediler" açıklaması yapan Atakan inandırıcı gelmedi! İşin perde arkası da sonunda ortaya çıktı...
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07 May 2021 - 20:06 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.