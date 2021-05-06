Esra Erol'da Bir Koca, Düşebileceği En Kötü Duruma Düştü! Eşi Hamileyken Bile Öyle Şeyler Yapmış ki; Yıkıldı, Darmaduman Oldu!
Esra Erol'da yaşananlar, bugün tüm izleyenleri korkunç bir olaya şahit tuttu. Bir koca, canlı yayında öyle bir kaos içerisine girdi ki; gören herkes acıdı, sosyal medya üzerinden destek yorumları yazdı. O kocanın düştüğü durum; birçok insanın "yazık ya, bu kadar da yapılmaz" yorumları yapmasına sebebiyet verdi! Peki, ne oldu?
Esra Erol'da izleyenlere "gelinebilecek son nokta budur heralde, pes artık" yorumları yaptıran aşk olayı bugün damgasına vurdu. Bir koca, kapısının evden kaçtığını söyleyerek yayına katılmıştı. Fakat sonradan ortaya çıkan gerçekler hem herkesi şoka soktu, hem de kocanın stüdyoda darmaduman olmasına sebebiyet verdi.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.