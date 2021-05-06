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06 May 2021 - 19:01

Esra Erol'da Bir Koca, Düşebileceği En Kötü Duruma Düştü! Eşi Hamileyken Bile Öyle Şeyler Yapmış ki; Yıkıldı, Darmaduman Oldu!

Esra Erol'da yaşananlar, bugün tüm izleyenleri korkunç bir olaya şahit tuttu. Bir koca, canlı yayında öyle bir kaos içerisine girdi ki; gören herkes acıdı, sosyal medya üzerinden destek yorumları yazdı. O kocanın düştüğü durum; birçok insanın "yazık ya, bu kadar da yapılmaz" yorumları yapmasına sebebiyet verdi! Peki, ne oldu?