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- 06 May 2021 - 19:01 G: 06 May 2021 - 19:11

Esra Erol'da Bir Koca, Düşebileceği En Kötü Duruma Düştü! Eşi Hamileyken Bile Öyle Şeyler Yapmış ki; Yıkıldı, Darmaduman Oldu!

Esra Erol'da yaşananlar, bugün tüm izleyenleri korkunç bir olaya şahit tuttu. Bir koca, canlı yayında öyle bir kaos içerisine girdi ki; gören herkes acıdı, sosyal medya üzerinden destek yorumları yazdı. O kocanın düştüğü durum; birçok insanın "yazık ya, bu kadar da yapılmaz" yorumları yapmasına sebebiyet verdi! Peki, ne oldu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol'da izleyenlere "gelinebilecek son nokta budur heralde, pes artık" yorumları yaptıran aşk olayı bugün damgasına vurdu. Bir koca, kapısının evden kaçtığını söyleyerek yayına katılmıştı. Fakat sonradan ortaya çıkan gerçekler hem herkesi şoka soktu, hem de kocanın stüdyoda darmaduman olmasına sebebiyet verdi. 

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06 May 2021 - 19:01 Ankara- Gündem

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