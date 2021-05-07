Mucize Doktor'da Büyük Deprem! Ali Kabusu Yaşayacak, Muhsin Ret Yedi; Artık Canavarlaşıyor!

Mucize Doktor; dün akşam yayınlanan bölümüyle hayranlarını yine oldukça heyecanlandırdı. Diziye sonradan dahil olan Muhsin'in, Gülin'den ret yemesi ise; dizi hayranlarını oldukça korkuttu. Her fırsatta soluğu Ali ve Nazlı'nın üzerinde alan ve elinden gelen her şeyi yapan Muhsin; bu reddin ardından canavarlaşacak!

Heyecanın bir an olsun durmadığı, reytingleri düzelmediği takdirde final yapacağı söylenen Mucize Doktor'da; son yaşanan sahne; "son geldi" yorumlarının yapılmasına da sebep oldu!