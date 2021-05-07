Mucize Doktor'da Büyük Deprem! Ali Kabusu Yaşayacak, Muhsin Ret Yedi; Artık Canavarlaşıyor!
Mucize Doktor'da her hafta ayrı bir heyecan ekranlara gelmeye devam ediyor. Dün yayınlanan 61. bölümde yaşananlar herkesin korkmasına sebep oldu. Diziye sonradan dahil olan ve Ali ile Nazlı'ya yaptıklarıyla gündeme gelen Muhsin; Ali'ye resmen kabus yaşatacak. Artık canavarlaşacağı düşünülen Muhsin; son bölümde öyle bir ret yedi ki, devamında yaşanacaklar korkuttu!
Mucize Doktor; dün akşam yayınlanan bölümüyle hayranlarını yine oldukça heyecanlandırdı. Diziye sonradan dahil olan Muhsin'in, Gülin'den ret yemesi ise; dizi hayranlarını oldukça korkuttu. Her fırsatta soluğu Ali ve Nazlı'nın üzerinde alan ve elinden gelen her şeyi yapan Muhsin; bu reddin ardından canavarlaşacak!
Heyecanın bir an olsun durmadığı, reytingleri düzelmediği takdirde final yapacağı söylenen Mucize Doktor'da; son yaşanan sahne; "son geldi" yorumlarının yapılmasına da sebep oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.