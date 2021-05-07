Survivor'da İsmail'le İlgili Gerçeği O Yarışmacı İtiraf Etti! Meğer Her Şey Yalanmış, İsmail Her Şeyi Bilerek Yapmış!

Salı akşamı Survivor'a veda eden ismin Melis Sezer olduğu ortaya çıktı. Takım arkadaşları tarafından potaya yollanan Melis; Dominik macerasına ara verir vermez ilk röportajını verdi ve söyledikleriyle herkesi şaşırttı! İsmail Balaban ile ilgili açıklamalar yapan Melis'in o açıklamaları gündeme bomba gibi düştü!

Survivor Melis'in; İsmail Balaban ve takımla ilgili yaptığı açıklamalar için diğer sayfaya geçiniz >>