Survivor'da İsmail'le İlgili Gerçeği O Yarışmacı İtiraf Etti! Meğer Her Şey Yalanmış, İsmail Her Şeyi Bilerek Yapmış!
Survivor 2021'de fırtınalar kopmaya devam ediyor! Kısa zaman önce Survivor'dan elenen Melis Sezer; İsmail Balaban ile ilgili söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Meğer her şeyi bile bile yapmış...
Salı akşamı Survivor'a veda eden ismin Melis Sezer olduğu ortaya çıktı. Takım arkadaşları tarafından potaya yollanan Melis; Dominik macerasına ara verir vermez ilk röportajını verdi ve söyledikleriyle herkesi şaşırttı! İsmail Balaban ile ilgili açıklamalar yapan Melis'in o açıklamaları gündeme bomba gibi düştü!
Survivor Melis'in; İsmail Balaban ve takımla ilgili yaptığı açıklamalar için diğer sayfaya geçiniz >>
07 May 2021 - 11:21 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.