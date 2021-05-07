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- 07 May 2021 - 11:21 G: 07 May 2021 - 11:34

Survivor'da İsmail'le İlgili Gerçeği O Yarışmacı İtiraf Etti! Meğer Her Şey Yalanmış, İsmail Her Şeyi Bilerek Yapmış!

Survivor 2021'de fırtınalar kopmaya devam ediyor! Kısa zaman önce Survivor'dan elenen Melis Sezer; İsmail Balaban ile ilgili söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Meğer her şeyi bile bile yapmış...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Salı akşamı Survivor'a veda eden ismin Melis Sezer olduğu ortaya çıktı. Takım arkadaşları tarafından potaya yollanan Melis; Dominik macerasına ara verir vermez ilk röportajını verdi ve söyledikleriyle herkesi şaşırttı! İsmail Balaban ile ilgili açıklamalar yapan Melis'in o açıklamaları gündeme bomba gibi düştü! 

Survivor Melis'in; İsmail Balaban ve takımla ilgili yaptığı açıklamalar için diğer sayfaya geçiniz >>

07 May 2021 - 11:21 Ankara- Popüler Haber

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