Camdaki Kız'da Tüm Gerçek Ortaya Çıktı! Nalan'ın Kalbi Binbir Parçaya Bölündü... Duygu mu, Yoksa Mantık mı?
Kanal D'nin reyting rekorları kıran ve dizi piyasasını sallayan yeni projesi Camdaki Kız'da sular bir turlu durulmak bilmiyor. 5. bölümüyle ekranlara gelen dizide; Nalan'ın kalbi resmen binbir parçaya bölündü!
Camdaki Kız, 4. son bölümde yaşananlar; 5. bölümde neler olacağına dair herkesi soru işaretlerine boğdu! Yaşananlar ise herkesi şaşkına çevirdi! Sedat ile yuva kurabilmek adına hazırlıklara girişen Nalan, tesadüfen eline geçen gazetedeki haberi okuyunca tüm Dünyası başına yıkılmıştı...
Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkatleri üzerinde toplayan konusuyla hem ekranlarda, hem de sosyal medyada büyük yankı uyandıran Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarını sallamaya devam ediyor!
Son bölümde yaşanan o korku dolu anlar için diğer sayfaya geçiniz >>
07 May 2021 - 11:34 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.