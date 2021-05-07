Camdaki Kız'da Tüm Gerçek Ortaya Çıktı! Nalan'ın Kalbi Binbir Parçaya Bölündü... Duygu mu, Yoksa Mantık mı?

Camdaki Kız, 4. son bölümde yaşananlar; 5. bölümde neler olacağına dair herkesi soru işaretlerine boğdu! Yaşananlar ise herkesi şaşkına çevirdi! Sedat ile yuva kurabilmek adına hazırlıklara girişen Nalan, tesadüfen eline geçen gazetedeki haberi okuyunca tüm Dünyası başına yıkılmıştı...

Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkatleri üzerinde toplayan konusuyla hem ekranlarda, hem de sosyal medyada büyük yankı uyandıran Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarını sallamaya devam ediyor!



Son bölümde yaşanan o korku dolu anlar için diğer sayfaya geçiniz >>