Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 May 2021 - 13:32 G: 07 May 2021 - 14:25

Masumlar Apartmanı'nda Denge Değişiyor! 33. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyi Silecek! "Nereden, Nereye..."

TRT1'in en beğenilen projelerinden olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han, aile üyelerini kontrol altına almaya çalıştıkça işler git gide sarpa sarıyor. Masumlar Apartmanı'nın en son ekranlara gelen 32. bölümünde Esat; Han'a aldırış etmeden Gülben ile arasındaki sevgi bağını kuvvetlendirmek adına hamleler gerçekleştirir. Yeni bölümde yaşanacaklar ise çok daha fazlasıdır...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı 32. son bölümde, Alzheimer hastalığının etkisinden çıkmayı bir türlü başaramayan Hikmet, bir an önce kız isteme törenini yapmak için ev ahalisini tamamıyla harekete geçirir. Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin Barış'la arasındaki samimiyet seviyesinden son derece rahatsızlık duyan ve onları göz hapsine alan Han, artık tahammül edemeyecek seviyeye gelir...

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

07 May 2021 - 13:32 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisini Koronavirüs Vurdu! Korona Olan Olana, Çekimler Ertelendi! Dizi Bu Hafta Yayınlanamayabilir mask
Sadakatsiz Dizisini Koronavirüs Vurdu! Korona Olan Olana, Çekimler Ertelendi! Dizi Bu Hafta Yayınlanamayabilir
Alev Alev Bitiyor Mu, Ne Zaman Final Yapıyor? İşte, Alev Alev Oyuncuları ve Konusu mask
Alev Alev Bitiyor Mu, Ne Zaman Final Yapıyor? İşte, Alev Alev Oyuncuları ve Konusu
Acemi Anneler 145. Bölüm Tek Parça İzle! 7 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 145. Bölüm Tek Parça İzle! 7 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 150. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 150. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 589. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 589. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız'da Tüm Gerçek Ortaya Çıktı! Nalan'ın Kalbi Binbir Parçaya Bölündü... Duygu mu, Yoksa Mantık mı? mask
Camdaki Kız'da Tüm Gerçek Ortaya Çıktı! Nalan'ın Kalbi Binbir Parçaya Bölündü... Duygu mu, Yoksa Mantık mı?
Alev Alev Dizisinde Büyük Acı! Dün Yaşanan Sahne Her Şeyi Bitirdi.... Ozan Baktı, Ömer Çırpındı, Annesi... mask
Alev Alev Dizisinde Büyük Acı! Dün Yaşanan Sahne Her Şeyi Bitirdi.... Ozan Baktı, Ömer Çırpındı, Annesi...
Mucize Doktor'da Büyük Deprem! Ali Kabusu Yaşayacak, Muhsin Ret Yedi; Artık Canavarlaşıyor! mask
Mucize Doktor'da Büyük Deprem! Ali Kabusu Yaşayacak, Muhsin Ret Yedi; Artık Canavarlaşıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz Dizisini Koronavirüs Vurdu! Korona Olan Olana, Çekimler Ertelendi! Dizi Bu Hafta Yayınlanamayabilir mask
Sadakatsiz Dizisini Koronavirüs Vurdu! Korona Olan Olana, Çekimler Ertelendi! Dizi Bu Hafta Yayınlanamayabilir
Demet Özdemir Yılın İlk Bikinili Pozunu Verdi! Güzel Oyuncu Yaz Sezonunu Erken Açtı mask
Demet Özdemir Yılın İlk Bikinili Pozunu Verdi! Güzel Oyuncu Yaz Sezonunu Erken Açtı
Alev Alev Bitiyor Mu, Ne Zaman Final Yapıyor? İşte, Alev Alev Oyuncuları ve Konusu mask
Alev Alev Bitiyor Mu, Ne Zaman Final Yapıyor? İşte, Alev Alev Oyuncuları ve Konusu
İbrahim Tatlıses Yıkıldı! Aşkını Duyurdu..."Vay Be İmparator, Helal Olsun" Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
İbrahim Tatlıses Yıkıldı! Aşkını Duyurdu..."Vay Be İmparator, Helal Olsun" Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Müge Anlı İzleyenler Korkudan Kalpten Gidiyordu! Canlı Yayında Polisler Stüdyoyu Bastı, Gerilim Hat Safhada! mask
Müge Anlı İzleyenler Korkudan Kalpten Gidiyordu! Canlı Yayında Polisler Stüdyoyu Bastı, Gerilim Hat Safhada!
Hande Erçel Bile Şok Geçirdi! En Yakın Arkadaşı İfşalandı, Skandal Görüntüler! Meğer Böyleymiş... mask
Hande Erçel Bile Şok Geçirdi! En Yakın Arkadaşı İfşalandı, Skandal Görüntüler! Meğer Böyleymiş...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status