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07 May 2021 - 13:32

Masumlar Apartmanı'nda Denge Değişiyor! 33. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyi Silecek! "Nereden, Nereye..."

TRT1'in en beğenilen projelerinden olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han, aile üyelerini kontrol altına almaya çalıştıkça işler git gide sarpa sarıyor. Masumlar Apartmanı'nın en son ekranlara gelen 32. bölümünde Esat; Han'a aldırış etmeden Gülben ile arasındaki sevgi bağını kuvvetlendirmek adına hamleler gerçekleştirir. Yeni bölümde yaşanacaklar ise çok daha fazlasıdır...