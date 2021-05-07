Masumlar Apartmanı'nda Denge Değişiyor! 33. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyi Silecek! "Nereden, Nereye..."
TRT1'in en beğenilen projelerinden olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han, aile üyelerini kontrol altına almaya çalıştıkça işler git gide sarpa sarıyor. Masumlar Apartmanı'nın en son ekranlara gelen 32. bölümünde Esat; Han'a aldırış etmeden Gülben ile arasındaki sevgi bağını kuvvetlendirmek adına hamleler gerçekleştirir. Yeni bölümde yaşanacaklar ise çok daha fazlasıdır...
Masumlar Apartmanı 32. son bölümde, Alzheimer hastalığının etkisinden çıkmayı bir türlü başaramayan Hikmet, bir an önce kız isteme törenini yapmak için ev ahalisini tamamıyla harekete geçirir. Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin Barış'la arasındaki samimiyet seviyesinden son derece rahatsızlık duyan ve onları göz hapsine alan Han, artık tahammül edemeyecek seviyeye gelir...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.