Alişan ve Buse Varol Sosyal Medyayı Resmen İnletti! Öyle Bir Seslendi ki; Buse Varol Hayranları Dondu Kaldı! "Vay Be..."

Bundan 3 yıl önce evlenen Alişan ve Buse; birkaç ay önce 2. kez anne - babalık duygusunu tatmıştı. 2019 yılının Şubat ayında oğullarını kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" ismini vermişti. Dünyalar tatlısı çocuklarıyla örnek aile tablosu oluşturan Alişan ile Buse Varol çifti bu kez sosyal medyayı resmen yerinden oynattı!

44 yaşındaki başarılı oyuncu Alişan, resmen sosyal medyada eşiyle ilgili şov yaptı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>