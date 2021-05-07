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- 07 May 2021 - 14:21 G: 07 May 2021 - 15:01

Alişan ve Buse Varol Sosyal Medyayı Resmen İnletti! Öyle Bir Seslendi ki; Buse Varol Hayranları Dondu Kaldı! "Vay Be..."

Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmasının ardından hemen hemen her gün eşiyle birlikte magazin gündeminde odak noktası olmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini bir de 2 çocukla taçlandıran Alişan ve Buse Varol çifti, aile saatleriyle ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Bu kez ikili resmen sosyal medyayı inletti! Buse Varol hayranları; yaşananlar karşısında dondu kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bundan 3 yıl önce evlenen Alişan ve Buse; birkaç ay önce 2. kez anne - babalık duygusunu tatmıştı. 2019 yılının Şubat ayında oğullarını kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" ismini vermişti. Dünyalar tatlısı çocuklarıyla örnek aile tablosu oluşturan Alişan ile Buse Varol çifti bu kez sosyal medyayı resmen yerinden oynattı!

44 yaşındaki başarılı oyuncu Alişan, resmen sosyal medyada eşiyle ilgili şov yaptı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

07 May 2021 - 14:21 Ankara- Yaşam

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