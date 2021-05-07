Hande Erçel Öyle Bir Kıyafet Giydi ki; Herkes Şok Geçirdi! Düzgün Fiziği ve Pembeyi Birleştirince, Dünya'nın 8.Harikası...

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde gazeteciler tarafından yöneltilen "Kerem Bey ile İlişkiniz Hayırlı Olsun, El Ele Fotoğraflarınız Çıktı. Neler Söyleyeceksiniz?" Sorularına cevap vererek, teşekkür ettiğini ve her şeyin çok güzel olacağını söylemişti. Böylelikle birlikteliklerini ilk kez itiraf etmişti. Güzelliğiyle hayranlık uyandıran Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Güzel oyuncunun pembe kıyafeti Instagram'ı salladı!

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