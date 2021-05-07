Hande Erçel Öyle Bir Kıyafet Giydi ki; Herkes Şok Geçirdi! Düzgün Fiziği ve Pembeyi Birleştirince, Dünya'nın 8.Harikası...
Son dönemde kariyerinin en zirve dönemini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, yaptığı her hareketle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte Maldivler'e tatile gitmişlerdi. Hande Erçel ile Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olurken Erçel; tatilde yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkat ve beğenisini üzerine çekmeyi başarmıştı.
Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde gazeteciler tarafından yöneltilen "Kerem Bey ile İlişkiniz Hayırlı Olsun, El Ele Fotoğraflarınız Çıktı. Neler Söyleyeceksiniz?" Sorularına cevap vererek, teşekkür ettiğini ve her şeyin çok güzel olacağını söylemişti. Böylelikle birlikteliklerini ilk kez itiraf etmişti. Güzelliğiyle hayranlık uyandıran Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Güzel oyuncunun pembe kıyafeti Instagram'ı salladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emin Akan - Biz senin hayranı nız
Emin Akan - Hande erçel çok güzelsin neden oyundan ayrıldı
İsmai̇l Uçak - ZEHİRİ TENEKE KUPA İÇERİSİNDE SUNMUYORLAR. ALTIN KUPA İÇERİSİNDE SUNUYORLAR.
ÖNCE AHLAK VE MANEVİYYAT.
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.