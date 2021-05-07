Bayramdan Sonra Yasaklar Kalkar Mı? Tam Kapanma 1 Hazirana Kadar Uzar Mı?
Tam Kapanma ile birlikte eve kapanan Türkiye son çıkan söylentilerle çalkalanıyor. Tam Kapanmanın uzayabileceği konuşulurken sizde bu kısıtlamaların akıbetini merak ediyorsanız. İşte detaylar...
Tüm dünyada etkili olmaya devam eden Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında birçok önlem alınıyor. Türkiye’de mart ayında normalleşme sürecinin başlaması ile vaka ve hasta sayıları da arttı. Vaka sayılarındaki artışın ardından yeniden kısıtlama kararlarının arttırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından 29 nisan günü saat 19.00’da tam kapanma süreci başlatıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulan 17 günlük tam kapanma ile ilgili birçok soru gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlar tam kapanmanın ne zaman son bulacağını, süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.
07 May 2021 - 15:10 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.