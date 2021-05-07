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- 07 May 2021 - 18:41 G: 07 May 2021 - 18:51

Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar

Survivor 2021'de mücadele devam ederken, aşk çalkantıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak Batuhan ve Aleyna aşkı patlarken, şimdi de Poyraz ve Ayşe aşkı patladı. Patladı patlamasına fakat; yaşananlar şaşırttı... Çünkü ikili resmen oyunları bıraktı! Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor'da Batuhan ve Aleyna aşkı tüm gündemi sallarken, şimdi de Poyraz ve Ayşe aşkı kendini gösterdi. Fakat bu tamamen farklı. Çünkü sonucu oyunları salmaya kadar gitti. Bu yılki Survivor'ın en başarılı isimlerinden olan ikiliye ne oluyor? 

Survivor'da sular bir türlü durulmak bilmiyor! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

07 May 2021 - 18:41 Ankara- Survivor 2021

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