Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar
Survivor 2021'de mücadele devam ederken, aşk çalkantıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak Batuhan ve Aleyna aşkı patlarken, şimdi de Poyraz ve Ayşe aşkı patladı. Patladı patlamasına fakat; yaşananlar şaşırttı... Çünkü ikili resmen oyunları bıraktı! Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi!
Survivor'da Batuhan ve Aleyna aşkı tüm gündemi sallarken, şimdi de Poyraz ve Ayşe aşkı kendini gösterdi. Fakat bu tamamen farklı. Çünkü sonucu oyunları salmaya kadar gitti. Bu yılki Survivor'ın en başarılı isimlerinden olan ikiliye ne oluyor?
Survivor'da sular bir türlü durulmak bilmiyor! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
07 May 2021 - 18:41 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.