Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar

Survivor'da Batuhan ve Aleyna aşkı tüm gündemi sallarken, şimdi de Poyraz ve Ayşe aşkı kendini gösterdi. Fakat bu tamamen farklı. Çünkü sonucu oyunları salmaya kadar gitti. Bu yılki Survivor'ın en başarılı isimlerinden olan ikiliye ne oluyor?

Survivor'da sular bir türlü durulmak bilmiyor! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>