Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 May 2021 - 18:53 G: 07 May 2021 - 18:54

Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı!

İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge kapsamı dışında satılan ürünlere denetim yapıldı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde marketlerin tamamına yakınında satışı yasak ürünlerin bulunduğu reyonlara uyarı tabelaları asıldığı ve kasalarda zorunlu temel ihtiyaç kapsamı dışındaki ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Başkentte Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, Bakanlığın bugünden itibaren uygulanacak genelgesi doğrultusunda marketlerde sadece temel gıda, temizlik ürünleri, hayvan yemi ve mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri dışındaki kozmetik ürünlerinin satılıp satılmadığını denetledi.

Alkollü ürün ile elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat ve züccaciye gibi ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi.

Marketlerin büyük çoğunluğunda önceki genelgeler doğrultusunda sınırlı sayıda müşterinin ateş ölçümü yapılarak içeri alındığı, satışı yasak ürünlerin bulunduğu reyonlara uyarı levhaları asıldığı ve kasalarda zorunlu temel ihtiyaç kapsamı dışındaki ürünlerin satışının yapılmadığı görüldü.

Tam kapanma süresince denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

07 May 2021 - 18:53 AA Ankara- Gündem

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara su kesintileri:16 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara su kesintileri:16 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi?  İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları mask
Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi?  İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları
Pqueen Mansur Yavaş Twitch Yayın Tarihi Belli Oldu! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitch Yayını Ne Zaman? mask
Pqueen Mansur Yavaş Twitch Yayın Tarihi Belli Oldu! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitch Yayını Ne Zaman?
Ankara Valiliği Duyurdu! Ankara'da Yüz Yüze Eğitim Ertelendi! mask
Ankara Valiliği Duyurdu! Ankara'da Yüz Yüze Eğitim Ertelendi!
Keçiören Belediyesi'nden Vatandaşı Memnun Eden Hizmet Başladı! mask
Keçiören Belediyesi'nden Vatandaşı Memnun Eden Hizmet Başladı!
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Gündem Haberler mask
Ankara Gündem Haberler
Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Numaraları mask
Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Numaraları
Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır? mask
Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır?
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor? mask
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?
# ANKARA ASAYİŞ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi mask
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi
Kara Kuvvetleri Soruşturması Genişledi! Ankara'da Eski Askeri Öğrenciler FETÖ Kapsamında Gözaltına Alındı! mask
Kara Kuvvetleri Soruşturması Genişledi! Ankara'da Eski Askeri Öğrenciler FETÖ Kapsamında Gözaltına Alındı!
Ankaralılar Dikkat! Milyonlarca Kişisel Veri Toplamış, Ankara'da Yakalandı! mask
Ankaralılar Dikkat! Milyonlarca Kişisel Veri Toplamış, Ankara'da Yakalandı!
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi mask
Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 35 gözaltı mask
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 35 gözaltı
Ankara ve Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı mask
Ankara ve Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Ankara'da gürültü kavgası: 4 yaralı mask
Ankara'da gürültü kavgası: 4 yaralı
Ankara'da FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturma! 21 gözaltı kararı mask
Ankara'da FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturma! 21 gözaltı kararı
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması mask
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankaralılar Bu Haber Size, Barajlarda Ki Su Oranı Belli Oldu! Bakın Ne Kadarlık Suyumuz Kaldı! mask
Ankaralılar Bu Haber Size, Barajlarda Ki Su Oranı Belli Oldu! Bakın Ne Kadarlık Suyumuz Kaldı!
At Yarışlarının En Önemli Koşularından Biri! TBMM Koşusu Yarın Ankara'da! mask
At Yarışlarının En Önemli Koşularından Biri! TBMM Koşusu Yarın Ankara'da!
7 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
7 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 7 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 7 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
6 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
6 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 6 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 6 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 6 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 6 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
5 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı! mask
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı!
Thodex'in Yöneticisinin Yakalanması An Meselesi! Emniyet Özel Ekiple Harekete Geçti! mask
Thodex'in Yöneticisinin Yakalanması An Meselesi! Emniyet Özel Ekiple Harekete Geçti!
Emniyette Deprem! Devlete Zarar Vermemek İçin Emekliliğini İstedi! mask
Emniyette Deprem! Devlete Zarar Vermemek İçin Emekliliğini İstedi!
Yeni Sorular Cevap Buldu! İçişleri Bakanlığı Merak Edilenleri Cevapladı! mask
Yeni Sorular Cevap Buldu! İçişleri Bakanlığı Merak Edilenleri Cevapladı!
Görüntüler Tepki Çekmişti! Olayın Arka Planı İle İlgili Emniyetten Açıklama Geldi! mask
Görüntüler Tepki Çekmişti! Olayın Arka Planı İle İlgili Emniyetten Açıklama Geldi!
Karargahtan Çok Özel Görüntüler! Savunma Bakan'ı Akar Ziyaret Etti! mask
Karargahtan Çok Özel Görüntüler! Savunma Bakan'ı Akar Ziyaret Etti!
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim! mask
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim!
Afganistan Terk Ediliyor! NATO ve ABD Harekete Geçti! mask
Afganistan Terk Ediliyor! NATO ve ABD Harekete Geçti!
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu! mask
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu!
Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar! mask
Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüs İçin İlaç Müjdesi! Avrupa İlaç Ajansı Değerlendirmeye Aldı! mask
Koronavirüs İçin İlaç Müjdesi! Avrupa İlaç Ajansı Değerlendirmeye Aldı!
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar mask
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı! mask
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı!
Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Veren Hata! Sosyal Medya Çalkalanıyor… “Yayından Kaldırılabilir..." mask
Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Veren Hata! Sosyal Medya Çalkalanıyor… “Yayından Kaldırılabilir..."
Türk Tabipleri Birliğinden Eğitim Çağrısı! "Bayram Sonrası Okulları Açın!" mask
Türk Tabipleri Birliğinden Eğitim Çağrısı! "Bayram Sonrası Okulları Açın!"
Uzman Doktor Adaylarına ÖSYM'den Haber! Sonuçlar Açıklandı! mask
Uzman Doktor Adaylarına ÖSYM'den Haber! Sonuçlar Açıklandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status