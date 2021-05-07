Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı!
İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge kapsamı dışında satılan ürünlere denetim yapıldı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde marketlerin tamamına yakınında satışı yasak ürünlerin bulunduğu reyonlara uyarı tabelaları asıldığı ve kasalarda zorunlu temel ihtiyaç kapsamı dışındaki ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. İşte detaylar...
Başkentte Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yaptı.
Ekipler, Bakanlığın bugünden itibaren uygulanacak genelgesi doğrultusunda marketlerde sadece temel gıda, temizlik ürünleri, hayvan yemi ve mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri dışındaki kozmetik ürünlerinin satılıp satılmadığını denetledi.
Alkollü ürün ile elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat ve züccaciye gibi ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi.
Marketlerin büyük çoğunluğunda önceki genelgeler doğrultusunda sınırlı sayıda müşterinin ateş ölçümü yapılarak içeri alındığı, satışı yasak ürünlerin bulunduğu reyonlara uyarı levhaları asıldığı ve kasalarda zorunlu temel ihtiyaç kapsamı dışındaki ürünlerin satışının yapılmadığı görüldü.
Tam kapanma süresince denetimlerin devam edeceği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.