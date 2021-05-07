07 May 2021 - 19:35 Güncelleme: 07 May 2021 - 19:47
Survivor Yarışmacısı Öykü Nişanı Attı! Artık Bitti... Evlilik Teklifine "Evet" Demişti! Artık Yoklar... Twitter Sallanıyor!
Survivor 2021'de elenmesinin hemen sonrasında evlilik teklifi alan ve bu teklife "EVET" yanıtı veren Öykü Çelik, nişanlısı İsmail Berhan ile ayrıldığının duyurusunu yaparak herkesi şoka soktu.
Güzel oyuncu Öykü Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısı İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarına dair açıklama altına imza attı. Çelik, evlilik teklifi aldığı ilişkisini neden birden bire bitirdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.