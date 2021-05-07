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07 May 2021 - 19:35

Survivor Yarışmacısı Öykü Nişanı Attı! Artık Bitti... Evlilik Teklifine "Evet" Demişti! Artık Yoklar... Twitter Sallanıyor!

Survivor 2021'de elenmesinin hemen sonrasında evlilik teklifi alan ve bu teklife "EVET" yanıtı veren Öykü Çelik, nişanlısı İsmail Berhan ile ayrıldığının duyurusunu yaparak herkesi şoka soktu.