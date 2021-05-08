Masterchef Jürisinden Skandal Açıklama! Yemeği Sırf Onun İçin Sildi Attı! Yarışmadan Çekilecek mi? Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının heyecanı ve gerilimi bol yarışması olan Masterchef’in jüri koltuğunda oturan başarılı isimden skandal açıklamalar arka arkaya geldi. Sevilen yarışmada Hazer Amani’nin jüri koltuğundan kalkmasından sonra oturan isim sosyal medyayı karıştırdı. Her sezona sempatik davranışlarıyla damgasını vuran isim dikkatleri son açıklamasıyla çekti. Yemeği o sırf o etkenle tamamen silmesi ise akıllara “Yarışmadan çekilecek mi?”, “Jüri koltuğunu boş mu bırakacak?” yorumlarını yaptırdı.
Ocak ayının girişiyle ekranlara veda eden Masterchef yarışmasının her bölümü seyircileri ekranlara kilitliyordu. Geçtiğimiz yıl başarılı kadrosuyla ekranlarda uzun bir süre kalmış olan Masterchef, yarışmacılarıyla gündemi sallıyordu. Her hareketleri ve açıklamaları olay olan isimlerden Serhat ise yarışmayı birincilikle tamamlamıştı.
Yarışmaya ilk girdiğinde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerini dile getirip Mehmet Şef’i çileden çıkaran yarışmacı dediğini yapmış ve çok basit bir şekilde şampiyon olmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olaya ise binlerce yorum ve edit gelmişti. Yarışmanın ilk gününde bu sözleri söyleyip birinci olarak çıkması hayranlarını havaya uçurmuştu.
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08 May 2021 - 11:33 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.