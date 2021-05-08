Masterchef Jürisinden Skandal Açıklama! Yemeği Sırf Onun İçin Sildi Attı! Yarışmadan Çekilecek mi? Neler Oluyor?

Ocak ayının girişiyle ekranlara veda eden Masterchef yarışmasının her bölümü seyircileri ekranlara kilitliyordu. Geçtiğimiz yıl başarılı kadrosuyla ekranlarda uzun bir süre kalmış olan Masterchef, yarışmacılarıyla gündemi sallıyordu. Her hareketleri ve açıklamaları olay olan isimlerden Serhat ise yarışmayı birincilikle tamamlamıştı.

Yarışmaya ilk girdiğinde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerini dile getirip Mehmet Şef’i çileden çıkaran yarışmacı dediğini yapmış ve çok basit bir şekilde şampiyon olmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olaya ise binlerce yorum ve edit gelmişti. Yarışmanın ilk gününde bu sözleri söyleyip birinci olarak çıkması hayranlarını havaya uçurmuştu.



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