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- 08 May 2021 - 16:36 G: 08 May 2021 - 16:50

Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile maalesef son haftalarda tatsız olaylar yaşanmış ve dizinin akışı biraz sekteye uğramıştı. Bu olaylarla birlikte dizinin izleyicileri ne zaman final yapacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Üçüncü sezonu ile yayın hayatına devam eden yapım ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Uzun soluklu yapımda bugüne kadar birçok oyuncu ayrılığı ve senaryo değişikliği yaşandı. Bununla beraber yapım hala ilgi ile takip ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından Vahide Gördün ve ardından Uğur Güneş yapıma veda etmişti. Önemli karakterlerin vedasına rağmen eskisi gibi yüksek reytingler alan dönem dizisinin yeni sezonda ekrana gelip gelmeyeceği ise merak edildi. Üç sezondur en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizinin yeni sezonda izleyenlerle buluşup buluşmayacağı uzun zamandır merak ediliyordu. Merakla beklenen sorunun yanıtı ise netleşti.

08 May 2021 - 16:36 - Dizi Fragmanları

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